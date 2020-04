EQ Care : fournisseur de soins virtuels privilégié de Benefits Alliance Group





MONTRÉAL, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'entreprise Benefits Alliance Group a conclu une entente préférentielle avec EQ Care, entreprise canadienne pionnière de la télémédecine qui offre un service de soins de santé virtuels sur demande à plus de 7 500 de leurs clients. La plateforme exclusive de EQ Care propose un accès virtuel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à des médecins, des spécialistes de la santé mentale et d'autres professionnels médicaux et paramédicaux, dans toutes les provinces et tous les territoires, et ce dans les deux langues officielles.

Une alliance judicieuse

« Benefits Alliance Group élabore des partenariats avec des entreprises chef de file de l'industrie, procurant à nos conseillers des produits uniques pour leurs clients. EQ Care est un chef de file des soins de santé virtuels qui veille à ce que nos membres détiennent un avantage concurrentiel sur le marché, a indiqué Jim Edmands, président de Benefits Alliance Group. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec EQ Care, et de pouvoir bénéficier de ses services et technologies novateurs. Ceux-ci sont essentiels lorsque vient le temps de s'assurer que nos clients reçoivent les soins de santé dont ils ont besoin, au cours de cette période difficile. »

Des soins de santé de qualité supérieure - Partout et en tout temps

Benefits Alliance Group s'efforce depuis longtemps d'offrir, par le truchement de partenariats, des produits parmi les meilleurs de l'industrie, dans le but de propulser l'amélioration continue de sa suite de solutions pour les clients. Par ailleurs, le groupe cherche à aider ses employés et leurs personnes à charge à vivre dans les conditions de vie les plus saines possibles. Grâce à la très accessible et empathique plateforme mobile et en ligne de EQ Care, les employés et leurs personnes à charge ont accès à des soins de santé exemplaires avec un médecin praticien en direct, quand besoin est, partout et en tout temps.

« Nous sommes honorés de ce partenariat avec Benefits Alliance Group qui vise à améliorer et étendre la portée de ses solutions de santé numériques, a affirmé Daniel Martz, PDG, EQ Care. Historiquement, Benefits Alliance Group a toujours été à l'avant-plan de la courbe d'innovation afin de créer une réelle valeur pour ses clients. Nous sommes très fiers de pouvoir soutenir son engagement à aider les employé-e-s canadien-ne-s et leurs personnes à charge à obtenir un accès sur demande plus rapide aux soins de santé, pendant cette période qui s'annonce sans précédent. »

À propos de EQ Care

EQ Care propose aux patients un accès en ligne bilingue, à l'échelle nationale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à une équipe spécialisée en santé mentale et en soins de santé, proposant des options de traitement complètes et personnalisées, à partir de tout appareil mobile ou connecté à Internet. Notre mission est de rester à l'avant-garde des soins aux patients et de veiller à ce que nos patients obtiennent le service de la meilleure qualité qui soit, grâce à notre plateforme technologique exclusive de santé virtuelle.

Chef de file du marché canadien des soins virtuels avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la santé, détenant la certification ISO 9001:2015 et ayant géré plus de 400 000 consultations médicales virtuelles à ce jour, nous continuons d'innover afin d'offrir à nos participants aux régimes et à leurs membres des approches et des outils mobiles à la fine pointe de la technologie.

À propos de Benefits Alliance Group

The Benefits Alliance Group est une organisation nationale comptant 28 entreprises membres indépendantes et plus de 175 conseillers et conseillères. Collectivement, le groupe administre plus de 7 500 régimes d'avantages sociaux d'employés, représentant des primes d'assurance collective de 900 millions de dollars, ainsi que 1 500 régimes de retraite collectifs, représentant un actif de 2,5 milliards de dollars.

SOURCE EQ Care

Communiqué envoyé le 15 avril 2020 à 06:00 et diffusé par :