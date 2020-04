La Banque Scotia, l'AMC et Gestion financière MD soutiennent le Défi Respirateur Code Vie





MONTRÉAL, le 14 avril 2020 /CNW/ - En partenariat avec Gestion financière MD inc. (MD), la Banque Scotia et l'Association médicale canadienne (AMC) ont annoncé aujourd'hui qu'elles verseront une contribution de 200 000 $ au Défi Respirateur Code Vie.

Initiative conjointe de la Fondation de l'Hôpital général de Montréal (FHGM) et de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), ce concours mondial d'innovation, qui a eu lieu en mars, invitait les participants à concevoir un respirateur simple, peu coûteux et facile à fabriquer et à entretenir, qui pourrait être déployé partout où c'est nécessaire pour sauver des vies.

« Nous sommes fiers de contribuer au soutien des professionnels de la santé, alors qu'ils protègent les personnes vulnérables pendant cette pandémie. Nous espérons que ce genre d'initiative permettra d'alléger une partie du fardeau et de sauver des vies », explique Glen Gowland, chef de groupe, Gestion de patrimoine mondiale à la Banque Scotia.

Les propositions de plus de 2 600 ingénieurs, scientifiques, programmeurs et experts en technologie médicale de 90 pays avaient été reçues au 31 mars.

« L'innovation est au coeur de la réponse à la COVID-19, et nous sommes ravis de soutenir un processus dynamique qui offre des solutions concrètes aux pressions croissantes exercées sur notre système de santé. Nous avons la chance de bénéficier des connaissances de penseurs et de chefs de file innovateurs au Canada et ailleurs pour mettre en place des solutions qui amélioreront les soins aux patients », se réjouit le Dr Abdo Shabah, porte-parole et représentant du Québec au Conseil d'administration de l'AMC.

Cette contribution financière, qui servira à remettre un prix et à assumer une partie des coûts opérationnels du Défi, est la plus récente d'une série de contributions faites dans le cadre de l'entente de dix ans entre la Banque Scotia et l'AMC pour soutenir la profession médicale au Canada. La Banque Scotia et MD poursuivent leur travail proactif avec l'AMC et leurs organisations partenaires afin de déterminer les besoins essentiels des médecins et le soutien requis par la profession médicale.

À propos des investissements d'affinité

La Banque Scotia, Gestion financière MD (MD) et l'Association médicale canadienne (AMC) sont fermement résolues à appuyer la profession médicale et à faire progresser les soins de santé au Canada. Preuve concrète de cet engagement, la Banque Scotia, en partenariat avec l'AMC et MD, investira 115 millions de dollars sur 10 ans pour soutenir les médecins et les communautés qu'ils servent partout au pays.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Guidée par sa mission, pour l'avenir de tous, elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2020, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à quelque 100 000 employés et ses actifs à plus de 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de l'Association médicale canadienne

L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec les médecins en exercice, les médecins résidents et les étudiants en médecine sur des questions importantes pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui entraînent des changements significatifs pour les médecins et leurs patients.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 50 ans d'expérience au service des médecins. Gestion financière MD (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins canadiens et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. Au 30 mars 2020, MD gérait des actifs dont le total s'élevait à plus de 45 milliards de dollars. Gestion financière MD inc. est propriétaire à part entière de Gestion MD limitée. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, veuillez consulter notre site à l'adresse md.ca.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 14 avril 2020 à 10:53 et diffusé par :