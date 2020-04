Une entreprise révolutionnaire d'apprentissage automatique identifie deux traitements possibles pour un type de cancer du sein difficile à traiter





Pattern Computer a reçu des résultats positifs de laboratoires nationaux pour des médicaments de thérapie combinée en cours d'essai ciblant le cancer du sein de type basal

REDMOND, Washington, 14 avril 2020 /CNW/ - Pattern Computer®, Inc. a reçu la confirmation du Laboratoire national Lawrence-Berkeley que les combinaisons de médicaments qu'il a identifiées à l'aide de son système breveté de découverte de modèles d'apprentissage automatique sont efficaces pour tuer les tumeurs malignes du cancer du sein. L'équipe de Pattern Computer a notamment choisi de s'attaquer au cancer du sein de type basal ou « triple négatif » parce qu'il représente 15 à 20 pour cent des patientes atteintes de cancer du sein, qu'il est agressif et qu'il n'existe aucun médicament efficace. Pour plus de détails techniques, consultez le site https://www.patterncomputer.com/news/lbnl/.

« Nous sommes très satisfaits des résultats de la bio-validation à deux niveaux que nous venons de recevoir pour nos essais de thérapie combinée, que nous avons filtrés pour les médicaments déjà approuvés individuellement par la FDA ou en cours de traitement. C'était notre premier projet en biotechnologie, et nous espérons de nombreux succès futurs sur la voie du développement d'un traitement pour ce cancer et d'autres cancers et maladies, » a déclaré Mark R. Anderson, chef de la direction de Pattern Computer.

Les deux traitements thérapeutiques ont passé avec succès des essais organoïdes in vitro au Laboratoire national Lawrence-Berkeley; ils ont démontré une « interaction synergique significative » dans la destruction des cellules tumorales malignes, avec des « effets indésirables faibles à nuls » sur les cellules saines. Avec ces résultats, Pattern Computer passera à la phase suivante d'essais précliniques.

« Nous sommes conscients que nos résultats sont encore relativement précoces; nous abordons donc ces prochaines étapes avec prudence et précaution, » a déclaré M. Anderson, « mais nous nous sentons encouragés par la validation biologique que nous constatons à ce jour de nos modèles informatiques dans ce domaine. Nous sommes ravis de travailler avec les Laboratoires nationaux Lawrence-Berkeley pour confirmer ces résultats. »

Pattern Computer, une jeune pousse de la région de Seattle, utilise son propre moteur de découverte de modèles (Pattern Discovery EngineTM) pour résoudre les problèmes les plus importants et les plus difficiles à traiter dans les domaines économique et médical. Les techniques mathématiques brevetées de la société permettent de trouver des modèles complexes dans des données de très haut niveau qui ont échappé à la détection de systèmes beaucoup plus importants.

Alors que la société applique présentement sa plateforme de calcul au domaine difficile de la découverte de médicaments, elle réalise également des découvertes de modèles pour des partenaires de plusieurs autres secteurs, notamment la recherche biomédicale complémentaire, la science des matériaux, la fabrication aérospatiale, la médecine vétérinaire, les opérations de circulation aérienne et la finance.

