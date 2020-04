Elementor est nommé « Roi du WordPress Plugins » 2020





Elementor remporte le prestigieux championnat Plugin Madness de Torque Magazine pour la deuxième année consécutive.

TEL AVIV, Israël, 14 avril 2020 /PRNewswire/ -- Elementor a remporté la manche finale du championnat de la 5e édition annuelle du Plugin Madness de WPEngine et a été couronné King of WordPress Plugins (Roi des modules d'extension de Wordpress). Plugin Madness est un concours par tableaux, qui démarre avec 64 plugins nominés (parmi 55 000 plugins WordPress) répartis en quatre groupes : commerce électronique, maintenance, optimisation et marketing.

Les plugins sont divisés par tableaux de jeux et les supporteurs de chaque plugin votent pour leur préféré. Le concours a commencé début mars et s'est terminé aujourd'hui avec l'annonce de la victoire en 2020 d'Elementor face à Custom Post Type Extended, un plugin qui facilite le processus de publication.

Avant d'arriver à la dernière manche du championnat, Elementor a vaincu cinq concurrents différents. Dans la première manche, elle a battu Wordfence, qui assure la protection des sites WordPress contre les logiciels malveillants. Elle s'est imposée dans la deuxième manche face à All-In-One WP Migration, qui permet aux utilisateurs d'importer d'anciens sites WordPress pour les remplacer ou prendre en charge des nouveaux. Elle a joué la troisième manche contre Advanced Custom Fields, le plugin qui donne la possibilité aux utilisateurs de prendre le contrôle de leurs champs personnalisés et de modifier les écrans. Lors de la quatrième manche, Elementor a rivalisé avec Defender, un autre site de cybersécurité de WordPress. La demi-finale a opposé Elementor à un autre des plus grands noms de WordPress, WooCommerce, un créateur de boutique en ligne. Elementor l'a emporté avec 82 % des voix.

Le PDG d'Elementor, Yoni Luksenberg, s'est dit fier de leur nouvelle victoire, en déclarant : « Nous croyons en notre produit, et si les deux dernières années sont un indice important, il en est de même pour la communauté WordPress que nous tenons à remercier pour le soutien qu'elle nous a apporté. Bien qu'Elementor ait été confrontée à une rude concurrence et à des plugins de grande qualité, elle offre une expérience unique et complète qu'il est impossible d'égaler ».

Elementor a également annoncé récemment le lancement anticipé de son réseau d' Experts qui donne des moyens aux membres de sa communauté mondiale en leur permettant de collaborer et de développer leurs entreprises via le partage de leurs portfolios et de leurs services avec les homologues d'Elementor dans 152 pays. Le réseau a reçu un retour d'information rapide et consistant de la part des utilisateurs mondiaux qui ont déjà conclu des affaires grâce aux contacts effectués sur la plate-forme.

À propos d'Elementor

Elementor est la principale plate-forme de création de sites Web sur WordPress. Avec plus de 4,5 millions de sites Web, Elementor répond aux besoins d'une clientèle en pleine expansion de professionnels du Web, comprenant notamment des développeurs web, des concepteurs et des spécialistes du marketing sur 152 marchés. L'entreprise peut se targuer d'avoir un nouveau site Web créé toutes les 10 secondes sur sa plate-forme open source. La mission d'Elementor est de simplifier de façon radicale la création de sites Web, en permettant aux professionnels et aux agences du Web de donner libre cours à leur potentiel créatif et commercial. Pour tout complément d'information, veuillez visiter www.elementor.com ou nous suivre sur Facebook .

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1154414/Elementor_Plugin_Bracket_Challenge_Winner.jpg

