COVID-19 : une nouvelle étude, alliant des faits clairs et des conseils d'hygiène, rassure les porteurs de verres de contact en cette période de pandémie

Alors qu'il insiste sur la nécessité de bien se laver les mains, une étude d'éminents scientifiques, revue par des pairs, avertit que le port de lunettes ne réduit pas le risque d'infection

WATERLOO, Ontario, 13 avril 2020 /CNW/ - S'attaquant aux mythes et à la désinformation nuisibles en les corrigeant au plus vite, une nouvelle étude arbitrée de cinq des plus éminents scientifiques oculistes du monde, rassure les porteurs de verres de contact en cette période de pandémie de maladie à coronavirus, COVID-19. Publiée dans Contact Lens & Anterior Eye, l'étude, intitulée « The COVID-19 Pandemic: Important Considerations for Contact Lens Practitioners » (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1367048420300552) présente cinq faits importants au profit de tout porteur de verres de contact ou de lunettes :

Vous pouvez continuer à porter des verres de contact . Il n'existe à présent aucune preuve scientifique selon laquelle les porteurs de verres de contact ont plus de risques de contracter la COVID-19 que les porteurs de lunettes. Si vous avez des questions, consultez votre ophtalmologiste. De bonnes habitudes d'hygiène sont déterminantes . Outre les mains qu'il faut bien laver et sécher, il est indispensable de porter et d'entretenir correctement les verres de contact, d'assurer une bonne hygiène des étuis (à verres de contact) et de nettoyer régulièrement les lunettes à l'eau et au savon. Ces habitudes peuvent vous aider à rester en bonne santé et à vous tenir loin du cabinet de votre médecin ou de l'hôpital. Les lunettes ordinaires ne protègent pas . Les rumeurs voulant que les lunettes de tous les jours offrent une protection contre la COVID-19 ne sont étayées par aucune preuve scientifique. Tenez les mains non lavées loin de votre visage . Quel que soit votre profil, porteur de verres de contact et de lunettes ou personne se passant de toute correction visuelle, évitez de vous toucher le nez, la bouche et les yeux, les mains non lavées, comme l'ont recommandé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. Si vous êtes malade, arrêtez pour un temps de porter des verres de contact . Les porteurs de verres de contact, qui sont malades, doivent reprendre le port de lunettes, provisoirement, le temps de vous rétablir complètement, après quoi vous pouvez repasser aux verres de contact en ayant pris soin de vous en procurer de nouveaux, tout comme les étuis, après consultation de votre ophtalmologiste.

Le 8 avril, les CDC, actualisant les recommandations sur le port de verres de contact en cette période de pandémie de COVID-19, confirmant par la même les principales conclusions de l'étude publiée dans la revue Contact Lens & Anterior Eye, ont souligné également que les lunettes personnelles et les verres de contact ne sont pas considérés comme un équipement de protection individuelle (EPI).

« Des millions de personnes se demandent dans quelle mesure la COVID-19 influe sur les soins oculaires, surtout qu'environ deux adultes sur trois dans le monde portent des verres de contact ou des lunettes et que la désinformation, malheureusement, s'est généralisée ces derniers jours », a observé le Dr Lyndon Jones, directeur du Centre for Ocular Research & Education (CORE) de l'Université de Waterloo (Ontario, Canada) et auteur principal de l'étude. « Notre objectif est de faire en sorte que les vérités scientifiques sont comprises et partagées, en remplaçant la peur par les faits. Nos conclusions indiquent que les verres de contact restent une forme de correction visuelle parfaitement acceptable pendant la pandémie du coronavirus, tant que les porteurs veillent à bien se laver les mains et suivent les consignes de port et d'entretien recommandées. »

Dans son intégralité, l'étude, reprenant les résultats de plus de 100 sources référencées, se penche sur de nombreux aspects de la santé oculaire en pleine pandémie, y compris des conseils pratiques à l'intention des professionnels des soins oculaires. L'étude ainsi que d'autres ressources pour une bonne tenue et un bon entretien peuvent être téléchargées du site COVIDEyeFacts.org.

Cette nouvelle étude de recherche, en réalisant un état des lieux, complète et élargit sensiblement les avis du CORE sur le lavage des mains et le port correct de verres de contact, lesquels ont été publiés à la mi-mars de cette année.

Le Dr Jones est une autorité prééminente en soins oculaires en ayant publié plus de 400 études arbitrées et communications spécialisées, sans compter les conférences, plus de 1 000, qu'il a données dans plus de 40 pays. En 2019, il s'est vu désigné par Expertscape l'expert ayant le plus publié dans le domaine de la recherche sur les verres de contact.

À ses côtés, quatre chercheurs, éducateurs et cliniciens de renommée mondiale ont contribué à l'étude COVID-19 : Dre Karen Walsh, chef d'équipe de la formation professionnelle et scientifique clinique au CORE; Dr Mark Willcox, directeur de recherche à la School of Optometry and Vision Science de l'UNSW (Sydney, Australie); Dr Philip Morgan, directeur d'Eurolens Research à l'Université de Manchester (Royaume-Uni); et Dr Jason Nichols, vice-président associé à la recherche et professeur à l'Université de l'Alabama rattachée à la Birmingham School of Optometry (États-Unis) et rédacteur en chef de Contact Lens Spectrum.

