Déclaration du premier ministre à l'occasion de Vaisakhi





OTTAWA, le 13 avril 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Vaisakhi :

« Aujourd'hui, les sikhs du Canada et à travers le monde célébreront Vaisakhi.

« Vaisakhi est le jour le plus saint de l'année pour la communauté sikhe et il commémore la création de la communauté des sikhs baptisés, aussi appelée Khalsa Panth, par le Guru Gobind Singh Ji en 1699.

« Les années passées, familles et amis célébraient Vaisakhi en se rassemblant à leur Gurdwara pour prier, lire les écritures sacrées et participer à des défilés et processions animés, appelés Nagar Kirtans. Cette année, alors que nous continuons de subir les impacts de la pandémie mondiale de la COVID?19, la communauté sikhe célèbre différemment, en suivant les recommandations des experts de la santé publique. On vous demande de rester à la maison. Et si vous devez sortir, n'oubliez pas de garder une distance d'au moins deux mètres les uns des autres pour vous protéger ainsi que pour protéger vos proches.

« Le Canada compte l'une des plus grandes populations de sikhs dans le monde. Pour tous les Canadiens, Vaisakhi est l'occasion de célébrer les importantes contributions que les Canadiens de confession sikhe apportent à notre pays et d'apprendre à connaître les riches traditions et les enseignements du sikhisme. Ces traditions portent sur l'égalité, l'unité, le dévouement et la justice sociale.

« Sophie et moi souhaitons un joyeux Vaisakhi à tous ceux et celles qui le célèbrent.

« Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. »

