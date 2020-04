Newmont met en place un fonds de soutien communautaire de 20 millions USD





Newmont Corporation (NYSE:NEM, TSX:NGT) (Newmont ou la Société) a annoncé aujourd'hui la création d'un fonds de 20 millions USD pour aider les communautés d'accueil, les gouvernements et les employés à combattre la pandémie de COVID-19. Le Newmont Global Community Support Fund (le Fonds) s'appuie sur d'autres contributions et efforts locaux mis en oeuvre par la Société au cours du dernier mois. Newmont va travailler en partenariat avec des autorités locales, des institutions médicales, des organisations caritatives et des organisations non gouvernementales pour faire en sorte que le fonds réponde aux besoins les plus pressants et qu'il serve de catalyseur pour la résilience à long terme et le développement communautaire futur.

Le PDG Tom Palmer a déclaré : « Partout à travers le monde, nous avons mis en place des contrôles au sein de nos opérations et de nos bureaux pour placer au-dessus de tout la santé, la sécurité et le bien-être général de nos employés et des communautés. Nous travaillons en étroite collaboration avec les gouvernements et les communautés d'accueil pour mettre en oeuvre des protocoles de sécurité stricts au niveau de nos sites avec un respect de la distanciation physique et une présence réduite de la main-d'oeuvre. Nous procédons également à l'apport de fournitures hygiéniques et autres fournitures essentielles, nous avons organisé des formations et, dans certains cas, nous avons mis en oeuvre une réduction préventive des opérations pour protéger les communautés vulnérables. Nous avons aussi mis en place des opérations d'entretien et d'hygiène pour nous aligner sur les efforts gouvernementaux. »

« Nos employés, nos sous-traitants locaux et leurs familles vivent dans des communautés qui accueillent nos opérations, et la santé de notre entreprise est inextricablement liée à la santé de ces communautés. Nous voulons non seulement protéger de cette pandémie nos populations et nos communautés d'accueil, mais également construire une résilience durable afin que nos communautés d'accueil puissent prospérer une fois que le pire de cette pandémie sera passé. En tant qu'entreprise mondiale avec des opérations dans huit pays, nous nous engageons à faire notre part pour lutter contre cette maladie et protéger les personnes ainsi que leurs moyens de subsistance. »

« Avec la contribution des parties prenantes locales, nous avons identifié trois domaines prioritaires pour veiller à ce que notre soutien financier ait l'impact le plus positif possible et qu'il atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Nous travaillons de concert avec nos partenaires pour déployer nos ressources dans trois domaines clés :

Santé des employés et des communautés ;

Sécurité alimentaire ; et

Résilience économique locale. »

« En partenariat avec les institutions locales et les parties prenantes, nous allons surveiller de près les progrès et les aboutissants de notre soutien afin de pouvoir affiner et améliorer les résultats en cours de route. Nos efforts pour soutenir les communautés ont déjà démarré. Nous allons utiliser le Fonds pour poursuivre ces efforts et utiliser notre portée mondiale pour amplifier notre capacité à avoir un impact fort et positif au sein de nos communautés d'accueil. »

« Les valeurs fondamentales de Newmont que sont la sécurité, la durabilité et la responsabilité font partie intégrante de la création de valeur à long terme pour nos investisseurs, les gouvernements, les communautés d'accueil et nos employés. Au cours de cette période difficile, où bon nombre de nos employés s'inquiètent pour leur propre emploi et leurs moyens de subsistance, nous avons constaté leur engagement dans l'ensemble de notre organisation pour se joindre à la lutte au sein des communautés où ils vivent et travaillent. Bien que cette pandémie évolue toujours, nous allons continuer à soutenir nos employés du mieux que nous le pouvons afin qu'ils puissent à leur tour continuer à soutenir leurs communautés. »

« Notre objectif, qui consiste à créer de la valeur et à améliorer les existences grâce à une exploitation minière durable et responsable, est plus pertinent que jamais. La puissance de notre portefeuille d'actifs de classe mondiale dans des juridictions de premier plan sous-tend la flexibilité financière qui nous permet de prendre soin de nos employés, communautés et actionnaires. Je suis fier de la façon dont nos employés ont réagi en ces temps difficiles. Pour plus d'informations sur la réponse de Newmont au COVID-19, je vous invite à cliquer ici. »

Newmont est la première société aurifère au monde et un producteur de cuivre, d'argent, de zinc et de plomb. Le portefeuille d'actifs, de prospects et de talents de classe mondiale de la Société est ancré dans des territoires miniers favorables en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie et en Afrique. Newmont est le seul producteur d'or inscrit dans l'indice S&P 500 et est largement reconnue pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, fondées sur des principes. La Société est un chef de file du secteur en termes de création de valeur, s'appuyant sur des normes de sécurité strictes, une exécution supérieure et des compétences techniques. Newmont a été fondée en 1921 et est cotée en bourse depuis 1925.

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens de l'article 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de l'article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, qui à ce titre sont entendues comme étant couvertes par la sphère de sécurité créée par lesdits articles et autres lois applicables. Lorsqu'une déclaration prévisionnelle exprime ou sous-entend une attente ou une conviction relative à des résultats futurs, ladite attente ou conviction est exprimée de bonne foi et se fonde sur une base raisonnable. Lesdites déclarations prévisionnelles impliquent cependant des risques et incertitudes ainsi que d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, envisagés ou sous-entendus dans lesdites déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles portent souvent sur notre performance commerciale et financière et notre condition financière futures attendues et se reconnaissent généralement à l'emploi du futur et du conditionnel et à des mots et expressions tels que « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « estimer », « s'attendre à », « croire » ou « potentiel ». Les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse peuvent inclure, sans s'y limiter, des déclarations se rapportant aux sujets suivants : (i) les attentes concernant les perspectives du premier trimestre 2020, (ii) les attentes concernant la production d'or en cours (y compris depuis les remblais de lixiviation) et les autres activités sur les sites, (iii) les attentes concernant l'expédition de concentration, le transport et le raffinage du produit et les efforts d'atténuation, (iv) les attentes concernant la création de valeur à long terme, et (v) les autres attentes concernant l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les résultats financiers et les opérations de nos sites miniers ainsi que l'activité globale, ceci s'appliquant également aux directives de la Société. Les risques comprennent les incertitudes liées à l'impact économique mondial du COVID-19, concernant notamment l'industrie minière dans les juridictions dans lesquelles nous opérons, ainsi que la capacité d'exploitation suite à l'évolution des restrictions gouvernementales sur les voyages et les opérations commerciales (englobant, sans s'y limiter, la durée des restrictions, la possibilité d'accès aux sites, la capacité de transporter et d'expédier le minerai, l'accès aux installations de traitement et aux raffineries, les impacts sur le commerce international, les impacts sur la chaîne d'approvisionnement, y compris les prix, la disponibilité des marchandises, la capacité de recevoir des fournitures et du carburant, et les impacts sur la productivité et les opérations suite aux décisions visant à protéger la santé et la sécurité des travailleurs, de leurs familles et des communautés voisines). Compte tenu de l'environnement changeant et des incertitudes, aucune garantie ne peut être donnée que les efforts proactifs de Newmont pour minimiser les impacts seront efficaces pour éliminer les risques. Pour une analyse des risques et autres facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prévisionnelles, veuillez consulter le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), à la rubrique « Facteurs de risque », disponible sur le site Internet de la SEC ou sur www.newmont.com. La Société ne s'engage nullement à publier des révisions de toute « déclaration prévisionnelle », y compris, sans limitation, toute perspective, pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse, ou pour refléter la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigeront. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l'absence de mise à jour d'une « déclaration prévisionnelle » publiée précédemment constitue une réaffirmation de cette déclaration. Les investisseurs se fiant continuellement aux « déclarations prévisionnelles » le font à leurs risques et périls.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

