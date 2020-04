La Banque Nationale remet 1 million de dollars pour les banques alimentaires, les groupes vulnérables et la Croix-Rouge canadienne





MONTRÉAL, le 10 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale fera un don d'un million de dollars pour soutenir plusieurs organismes communautaires au pays qui aident les groupes vulnérables et qui doivent répondre rapidement à une hausse des demandes liées à la pandémie de la COVID-19. Les sommes seront versées à plusieurs banques alimentaires d'un bout à l'autre du pays, à deux organismes qui appuient les femmes en situation de vulnérabilité, de même qu'à la campagne de la Croix-Rouge canadienne.

Les membres du public qui souhaiteraient, eux aussi, faire un don à la campagne de la Croix-Rouge canadienne peuvent le faire à partir de la plateforme en ligne de l'organisme. Les détenteurs de cartes de crédit de la Banque Nationale peuvent aussi utiliser leurs points récompenses pour faire un don à partir de la plateforme en ligne Récompenses à la carte de la Banque.

« Je tiens à saluer le travail de tous les employés et bénévoles du secteur communautaire qui sont actuellement sur les lignes de front pour protéger les citoyens vulnérables et combler leurs besoins essentiels », a mentionné Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale. « Depuis de nombreuses années, la Banque Nationale soutient des centaines d'organismes jouant un rôle clé dans le développement social et économique du pays et elle demeure présente pour eux, même lorsque le contexte socio-économique est marqué par l'incertitude, comme c'est le cas actuellement. »

Banques alimentaires Les Banques alimentaires du Québec

Feed Ontario

The Greater Vancouver Food Bank

The Calgary Food Bank

Edmonton's Food Bank

Winnipeg Harvest

Food Banks of Saskatchewan Dépôt alimentaire Nouveau-Brunswick

The Community Food Sharing Association of Newfoundland and Labrador

Feed Nova Scotia

P.E.I. Association of Food Banks Organismes venant en aide à des groupes vulnérables La Fondation Y des femmes de Montréal

La YWCA Québec

La Croix-Rouge canadienne

Dons récents de la Banque Nationale

500 000 $ au Fonds communautaire d'intervention et de rétablissement de la COVID-19 de Centraide United Way Canada afin de venir en aide aux communautés plus vulnérables touchées par la pandémie.

50 000 $ au fonds d'urgence du Club des petits déjeuners afin de fournir un soutien alimentaire à des milliers d'enfants et leurs familles.

La Banque Nationale a également choisi de céder ses espaces publicitaires télévisés et sur les médias sociaux à Héma-Québec afin d'appuyer l'organisme dans sa fonction vitale et d'encourager les citoyens à donner du sang. La vidéo peut être visionnée ici.

