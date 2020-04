L'AELDPQ remercie le gouvernement pour la bonification des salaires du personnel des CHSLD privés non-conventionnés





LAVAL, QC, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des Établissements Longue Durée Privés du Québec (AELDPQ) se réjouit pour tous ses employés et remercie le gouvernement pour l'octroi de primes au personnel oeuvrant dans les différents milieux de vie privés dont les CHSLD privés non-conventionnés. Cette bonification des salaires est une mesure importante pour encourager le personnel de nos établissements qui travaillent dans des conditions difficiles et qui subissent un stress important, souvent ressenti par leur famille à la maison.

Depuis le début de la pandémie COVID-19, nous constatons l'ampleur de tous les efforts consentis par le premier ministre, Monsieur François Legault et son équipe, ainsi que les fonctionnaires des différents ministères pour venir nous soutenir dans la lutte pour contrer la COVID-19. En tant qu'association, nous apprécions l'écoute à nos demandes et nos commentaires qui proviennent des travailleurs des CHSLD privés non-conventionnés.

Actuellement tous les milieux d'hébergement privés sont considérés comme des partenaires du réseau et nous les remercions. Nous espérons que cette ouverture et cette reconnaissance se poursuivront au-delà de la crise.

En terminant, merci pour toutes les mesures mises à notre disposition pour soutenir et encourager notre personnel afin de maintenir des soins et des services à nos résidents et assurer leur sécurité ainsi que celle de nos employés.

SOURCE Association des Établissements de Longue Durée Privés du Québec

