COVID-19 ? New Look achemine des lunettes de protection oculaire au ministère de la Santé et des Services sociaux





MONTRÉAL, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'entreprise québécoise New Look répond à l'appel du gouvernement du Québec et complètera sous peu la livraison de près de 1500 paires de lunettes de protection oculaire afin de répondre aux besoins d'équipements dans le domaine de la santé. Rapidement, les équipes de l'entreprise se sont mises au travail afin de réaliser l'assemblage de ces lunettes à l'usine située dans l'arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal.

« Nous sommes fiers de pouvoir prendre part à l'effort collectif durant cette pandémie. Nous avons pu rapidement ajuster le processus dans notre usine de Saint-Laurent, qui produit normalement des lunettes ophtalmiques, afin de répondre à la demande du gouvernement d'obtenir des lunettes de sécurité. Si nécessaire, nous mettrons d'autres ressources à la disposition du gouvernement pour produire de nouvelles lunettes de protection oculaire », indique M. Antoine Amiel, président du Groupe Vision New Look.

New Look rapporte également avoir livré plusieurs lunettes de sécurité avec prescription dans le cadre de son service d'urgence prioritaire destiné aux travailleurs des centres hospitaliers à travers le Canada lancé la semaine dernière (1-800-463-LOOK, angesgardiens@newlook.ca). Les professionnels de New Look demeurent à la disposition du personnel des hôpitaux des différentes régions du Québec qui désirent adapter les lunettes de protection oculaire selon leur prescription si nécessaire.

Groupe Vision New Look a dernièrement lancé une division spécialisée en lunettes de sécurité, LookSecure (looksecure.ca), offrant des services aux entreprises, de tous types et de toutes tailles, désirant protéger la santé oculaire de leurs employés. Les montures de sécurité et les lentilles ophtalmiques de ce fleuron québécois respectent la norme canadienne (CSA Z94.3).

