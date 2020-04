Fiera Capital et Fiera Investissements annoncent la vente des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels à Canoe Financial LP





MONTRÉAL, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou « la Société ») et sa filiale en propriété exclusive, Fiera Investissements S.E.C. (« Fiera Investissements »), ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont conclu une entente définitive avec Canoe Financial LP (« Canoe »), aux termes de laquelle Canoe a convenu d'acquérir le droit de gérer tous les fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements indiqués ci-dessous (les « Fonds mutuels »).

« Cette transaction permettra à Fiera Capital d'élargir son partenariat actuel avec Canoe en misant sur la combinaison de la force du réseau de distribution de Canoe dans le marché canadien des investisseurs de détail et l'excellence de Fiera Capital en matière de gestion de placements », a déclaré Jean-Philippe Lemay, président et chef de l'exploitation globale de Fiera Capital. « Canoe est l'une des entités connaissant la croissance la plus rapide dans le secteur des fonds communs de placement au Canada, avec plus de 5,45 milliards de dollars en actifs répartis dans une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés, et nous sommes très heureux de mettre en valeur notre relation avec ce partenaire stratégique de longue date. »

« Nous sommes très heureux d'avoir conclu une entente pour acquérir la gamme de fonds communs de placement de haute qualité de Fiera Investissements, et nous nous réjouissons de continuer à offrir à leurs investisseurs une gestion de portefeuille active de premier plan », a déclaré Darcy Hulston, président et chef de la direction de Canoe. « Cette transaction s'appuie sur notre partenariat continu avec Fiera Capital, lequel a non seulement été bénéfique pour nos entreprises respectives, mais aussi et surtout pour nos investisseurs ».

Canoe a convenu d'acquérir le droit de gérer les Fonds mutuels suivants :

Les « Fonds de fiducie », comprenant les fonds suivants :

Les « Fonds à catégorie », comprenant les fonds suivants :

La clôture de la transaction devrait avoir lieu le ou vers le 26 juin 2020 et est assujettie, notamment, à l'obtention de toutes les approbations requises des porteurs de titres et des organismes de réglementation ainsi qu'au respect des autres conditions de clôture habituelles.

À la conclusion de la transaction proposée et sous réserve de l'obtention de toutes les approbations nécessaires, Canoe deviendra le fiduciaire des Fonds de fiducie, ainsi que le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille des Fonds mutuels. Tous les noms des Fonds mutuels seront modifiés sous la bannière de Canoe et, le ou vers 3 juillet 2020, Canoe a l'intention de fusionner chacun des Fonds mutuels avec le fonds commun de placement destiné aux investisseurs individuels correspondant géré par Canoe tel qu'il est décrit ci-dessous. Dans le cadre de l'entente, Canoe a convenu de retenir les services de Fiera Capital afin qu'elle agisse à titre de sous-conseiller pour certains fonds Canoe avec lesquels les Fonds mutuels seront fusionnés.

Les porteurs de titres des Fonds mutuels seront appelés à approuver la proposition de remplacer le gestionnaire, Fiera Investissements, pour Canoe et la fusion par absorption proposée de leurs Fonds mutuels par le fonds Canoe correspondant, et les porteurs de parts des Fonds de fiducie seront appelés à voter à l'égard de la proposition de remplacer le fiduciaire, Fiera Investissements, pour Canoe, à des assemblées extraordinaires.

Des renseignements sur ces modifications seront fournis dans les documents relatifs aux assemblées qui seront envoyés par la poste aux porteurs de titres des Fonds mutuels. Fiera Investissements soumettra la transaction proposée au comité d'examen indépendant des Fonds mutuels, lequel agit en qualité de conseiller et représente les intérêts des Fonds mutuels et des porteurs de titres relativement aux questions de conflits d'intérêts. Le comité d'examen indépendant sera appelé à examiner les propositions et à déterminer si celles-ci, advenant leur mise en oeuvre, aboutiraient à un résultat juste et raisonnable pour les Fonds mutuels.

Le tableau ci-après présente les changements importants proposés pour chacun des Fonds mutuels :

Dénomination du Fonds mutuel Changements proposés Fonds Fiera équilibré intrinsèque enregistré (qui sera renommé Fonds équilibré intrinsèque enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds équilibré mondial défensif Canoe Fonds Fiera obligations canadiennes (qui sera renommé Fonds d'obligations canadiennes Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille d'obligations avantage Canoe, qui est formée de la Catégorie d'obligations avantage Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Fonds Loomis Sayles diversifié mondial obligations de sociétés (qui sera renommé Fonds diversifié mondial d'obligations de sociétés Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds mondial de revenu Canoe Fonds Fiera actions privilégiées canadiennes enregistré (qui sera renommé Fonds d'actions privilégiées canadiennes enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille d'actions privilégiées Canoe, un nouveau Fonds de catégories portefeuille de Canoe formée de la Catégorie d'actions privilégiées Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe. Fonds Fiera dividendes canadiens enregistré (qui sera renommé Fonds de dividendes canadiens enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds de revenu à prime Canoe Fonds Fiera dividendes américains enregistré (qui sera renommé Fonds de dividendes américains enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille défensive d'actions américaines Canoe, qui est formée de la Catégorie défensive d'actions américaines Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Fonds Oakmark actions américaines enregistré (qui sera renommé Fonds d'actions américaines enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille défensive d'actions américaines Canoe, qui est formée de la Catégorie défensive d'actions américaines Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Fonds Fiera équilibré stratégique enregistré (qui sera renommé Fonds équilibré stratégique enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille nord-américaine de revenu mensuel Canoe, qui est formée de la Catégorie nord-américaine de revenu mensuel Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Fonds Fiera actions mondiales de base enregistré (qui sera renommé Fonds d'actions mondiales de base enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds d'actions mondiales Canoe Fonds Oakmark actions internationales enregistré (qui sera renommé Fonds d'actions internationales enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds défensif d'actions internationales Canoe Fonds Loomis Sayles revenu mensuel stratégique (qui sera renommé Fonds de revenu mensuel stratégique Canoe) Changement de fiduciaire et de gestionnaire de fonds d'investissement

Fusion avec le Fonds mondial de revenu Canoe Catégorie Fiera équilibrée intrinsèque (qui sera renommée Catégorie équilibrée intrinsèque Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds équilibré mondial défensif Canoe Catégorie Fiera obligations canadiennes (qui sera renommée Catégorie d'obligations canadiennes Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille d'obligations avantage Canoe, qui est formée de la Catégorie d'obligations avantage Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Catégorie Loomis Sayles diversifiée mondiale obligations de sociétés (qui sera renommée Catégorie diversifiée mondiale d'obligations de sociétés Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille mondial de revenu Canoe, qui est formée de la Catégorie mondial de revenu Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Catégorie Fiera actions privilégiées canadiennes (qui sera renommée Catégorie d'actions privilégiées canadiennes Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille d'actions privilégiées Canoe, un nouveau Fonds de catégories portefeuille de Canoe formée de la Catégorie d'actions privilégiées Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Catégorie Fiera dividendes canadiens (qui sera renommée Catégorie de dividendes canadiens Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds de revenu à prime Canoe Catégorie Fiera dividendes américains (qui sera renommée Catégorie de dividendes américains Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille défensive d'actions américaines Canoe, qui est formée de la Catégorie défensive d'actions américaines Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Catégorie Oakmark actions américaines (qui sera renommée Catégorie d'actions américaines Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille défensive d'actions américaines Canoe, qui est formée de la Catégorie défensive d'actions américaines Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Catégorie Fiera équilibrée stratégique (qui sera renommée Catégorie équilibrée stratégique Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille nord-américaine de revenu mensuel Canoe, qui est formée de la Catégorie nord-américaine de revenu mensuel Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Catégorie Fiera actions mondiales de base (qui sera renommée Catégorie d'actions mondiales de base Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds d'actions mondiales Canoe Catégorie Oakmark actions internationales (qui sera renommée Catégorie d'actions internationales Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds défensif d'actions internationales Canoe

Déclarations prospectives

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations portent sur des événements ou résultats futurs et sont fondées sur les attentes et convictions de la direction relativement à des faits à venir, dont l'état de la conjoncture commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, la performance et les occasions et perspectives commerciales de Fiera Investissements. Ces déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles de la direction établies à partir de l'information dont celle-ci dispose. Elles se reconnaissent notamment à l'emploi de termes comme « pourrait », « va », « devrait », « s'attend », « planifie », « prévoit », « croit », « estime », « prédit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », « a l'intention de », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces expressions.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent sensiblement, à terme, des résultats qui y sont avancés. Au moment d'évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à considérer tout particulièrement les divers facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels se démarquent substantiellement de ce qui y est énoncé.

Ces facteurs comprennent, notamment, la conjoncture économique en général et les conditions du marché en particulier, la nature du secteur des services financiers et les risques et incertitudes évoqués de temps à autre dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés et annuels de Fiera Capital, ainsi que dans son dernier rapport annuel et dans sa plus récente notice annuelle, que l'on peut trouver sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Ces déclarations prospectives sont faites en date des présentes, et Fiera Capital n'a pas l'intention de les actualiser ni de les réviser à la lumière de faits ou événements nouveaux.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital Fiera Capital est une société de placement indépendante de premier plan dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 169,7 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2019. La Société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et non traditionnels. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à la clientèle exceptionnel. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales américaines, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

À propos de Fiera Investissements S.E.C.

Fiera Investissements est un gestionnaire de fonds d'investissement indépendant qui offre des solutions d'investissement innovantes axées sur la croissance du capital et le revenu aux investisseurs canadiens. Bénéficiant de partenariats stratégiques avec des gestionnaires de portefeuille reconnus à l'échelle mondiale, les fonds communs de placement offerts par Fiera Investissements emploient des stratégies d'investissement éprouvées et de calibre mondial afin d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Fiera Investissements est une filiale en propriété exclusive de Corporation Fiera Capital.

À propos de Canoe Financial

Canoe est l'une des sociétés de fonds commun de placement indépendantes qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et gère des actifs d'une valeur supérieure à 5,4 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital-investissement du secteur de l'énergie. Fondée en 2008, Canoe Financial LP est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l'établissement d'un patrimoine financier pour les Canadiens. Canoe Financial a une présence importante au Canada, comptant des bureaux à Calgary, Toronto et Montréal.

