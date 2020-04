Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de la bataille de la crête de Vimy





OTTAWA, le 9 avril 2020 Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de la bataille de la crête de Vimy :

« Aujourd'hui, nous nous souvenons des milliers de Canadiens qui se sont battus et qui ont sacrifié leur vie lors de la bataille de la crête de Vimy.

« La prise de la crête de Vimy n'était pas seulement une victoire militaire, mais un tournant dans l'histoire canadienne. Lors de la bataille, les soldats des quatre divisions du Corps canadien se sont battus côte à côte pour la première fois. Ils venaient des quatre coins du pays : francophones, anglophones, nouveaux Canadiens et Autochtones.

« Le lundi de Pâques 1917, après avoir soigneusement planifié leur attaque, ces soldats canadiens ont pris d'assaut la colline sous une tempête de grésil, dans la boue, et sous les tirs des mitrailleuses pour remporter l'un des combats les plus décisifs de la Première Guerre mondiale. Les techniques de combat innovatrices utilisées par nos soldats sur la crête de Vimy ont aussi contribué à la dernière victoire des Alliés un an et demi plus tard.

« La bataille de la crête de Vimy a été un moment déterminant pour le Canada, mais elle a coûté très cher. Près de 3 600 Canadiens ont perdu la vie et plus de 7 000 autres ont été blessés. Elle demeure l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire militaire de notre pays.

« Aujourd'hui, nous rendons hommage au courage et aux sacrifices des soldats qui se sont battus sur la crête de Vimy. Les Canadiens se souviennent d'eux, des valeurs qu'ils ont défendues et de la façon dont ils ont défini notre histoire. Nous remercions également tous nos courageux Canadiens qui ont porté l'uniforme ou qui le portent encore pour leur dévouement et leur service. Chaque jour, ils protègent les valeurs fondamentales qui définissent notre pays.

« Nous nous souviendrons. »

