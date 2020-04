Baromètre(MD) des affaires : le niveau de confiance des PME canadiennes et québécoises remonte légèrement en avril





MONTRÉAL, le 8 avril 2020 /CNW/ - Après une chute historique en mars, le niveau de confiance des PME du Canada et du Québec s'est légèrement redressé au début du mois d'avril. L'indice du Baromètre des affairesMD de la FCEI a gagné un peu moins de 7 points au Canada, s'établissant à 37,7. Malgré un gain de 8,7 points depuis le dernier Baromètre, le Québec reste la province où le niveau de confiance est le plus bas avec un taux de 24,4.

«?Le léger regain d'optimisme des chefs d'entreprise que l'on constate depuis le début du mois est le signe que l'aide gouvernementale a eu un effet, mais on est loin d'un retour à la normale, fait remarquer François Vincent, vice-président à la FCEI. En fait, les chefs d'entreprise qui prévoient des mises à pied ou des licenciements au cours des trois prochains mois sont plus nombreux encore que lorsque nous les avons sondés il y a deux semaines.?»

Au Canada, seuls 5 % des propriétaires de PME envisagent de recruter du personnel à temps plein au cours des trois prochains mois, tandis que 63 % comptent réduire leurs effectifs. Moins de 10 % d'entre eux pensent que leurs affaires vont bien, par rapport à 58 % qui sont d'avis contraire. Les plans relatifs aux prix et aux salaires et les dépenses en capital ont tous été largement revus à la baisse.

Lorsque l'indice tourne autour de 65, cela signifie normalement que l'économie tourne à plein régime.

Résultats provinciaux : le niveau de confiance se stabilise, mais reste faible partout au pays

Terre-Neuve-et-Labrador (36,1), l'Alberta (36,8) et la Colombie-Britannique (37,8) affichent toutes des résultats proches de la moyenne nationale. Le Nouveau-Brunswick, (47,3) et le Manitoba (46,2) décrochent les deux premières places. Les résultats de l'Ontario (41,0), de la Saskatchewan (42,6), de l'Île-du-Prince-Édouard (45,5) et de la Nouvelle-Écosse (45,9) tournent autour de 40 et 45.

Résultats sectoriels : Au Canada, l'optimisme fléchit du côté de l'agriculture, mais augmente dans les transports

C'est dans le secteur de l'agriculture que la confiance est tombée au niveau le plus bas (23,9). Suivent la fabrication (32,6), les ressources naturelles (33,3) et l'hébergement/restauration (33,8). Le secteur où l'optimisme a le plus progressé ce mois-ci est celui des transports (56,6). Les services personnels (47,6) et l'information, les arts et les loisirs (44,7) sont les deux secteurs les moins pessimistes. Dans tous les autres secteurs, les résultats se situent autour de 35.

Nouveau calendrier de parution du Baromètre

Étant donné que la conjoncture économique évolue rapidement à cause de la pandémie de COVID-19, la FCEI enverra le sondage du Baromètre des affaires à ses membres toutes les deux semaines jusqu'en juin 2020, au lieu d'une fois par mois. Les résultats de la mi-avril seront publiés le 30 avril.

Consultez le bulletin spécial du Baromètre des affairesMD d'avril.

Les résultats du début avril 2020 s'appuient sur 1?602 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues le 1er et le 2 avril. Les résultats sont exacts à +/- 2,4 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Communiqué envoyé le 8 avril 2020 à 06:00 et diffusé par :