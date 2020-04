Veeva annonce des alliances visant à promouvoir le numérique sur le terrain





Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui des alliances intra sectorielles visant à accélérer la transition vers le numérique, à l'échelle du secteur. Avec Accenture, Deloitte et d'autres partenaires de l'alliance, Veeva aide les sociétés des sciences de la vie à concevoir et à mettre en oeuvre de nouvelles stratégies d'engagement numérique. En promouvant des canaux numériques tels que les réunions à distance, les événements virtuels et le courrier électronique, l'offre « Digital Field Engagement » (Engagement numérique sur le terrain) incitera les représentants à utiliser le numérique comme principal moyen de contacter les professionnels de santé (healthcare professionals, HCP).

« Nous unissons nos forces pour aider les sciences de la vie à accélérer leur transformation numérique, en combinant services stratégiques, applications cloud modernes et support de mise en oeuvre rapide », a déclaré Dan Rizzo, vice-président du conseil aux entreprises mondiales, chez Veeva. « Les sociétés biopharmaceutiques seront en mesure d'adopter rapidement le numérique pour leurs stratégies d'engagement client, alors que l'accès en personne diminue. »

La solution Digital Field Engagement, de Veeva fournit une feuille de route permettant aux clients de se connecter aux professionnels de santé via les canaux numériques. Durant les quatre semaines de stage, Veeva définit les rôles, les responsabilités, les outils, les données et la formation nécessaires à l'engagement numérique. Les clients s'initient aux meilleures pratiques de vente au détail et d'échantillonnage à distance, en utilisant Veeva CRM Engage Meeting et, pour l'envoi de contenus conformes, Veeva CRM Approved Email. Ils reçoivent en outre une feuille de route complète pour les processus et technologies à mettre en oeuvre.

Accenture, Deloitte et d'autres partenaires soutiendront l'exécution de la stratégie d'engagement numérique. Ensemble, Veeva et son écosystème de partenaires aident les clients des sciences de la vie à mettre en oeuvre de nouveaux processus métier et à devenir rapidement opérationnels.

Lisez les conseils d'experts et les meilleures pratiques, de Veeva pour vous familiariser avec les canaux numériques ici.

Découvrez comment Veeva aide ses clients à tirer parti du numérique pour se connecter aux professionnels de santé lors du prochain Sommet Veeva prévu pour le 9 juin 2020. Ne tardez pas à vous inscrire à cet événement virtuel, et obtenez les plus récents détails sur le programme, à la page veeva.com/Summit.

