Début du nouvel essai clinique pour le traitement des patients diagnostiqués positifs à la COVID-19 à l'École de médecine Grossman de l'Université de New York, en partenariat avec l'Institut de Cardiologie de Montréal

MONTRÉAL et NEW YORK, 06 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre de recherche de l'Institut de Cardiologie de Montréal annonce un partenariat stratégique avec l'École de médecine Grossman de l'Université de New York dans le cadre de son étude clinique sur la COVID-19 afin de déterminer si la colchicine a un effet de prévention sur le phénomène de la tempête inflammatoire majeure présente chez les adultes souffrant de complications graves liées à COVID-19.



L'étude clinique nommée COLCORONA implique le recrutement de 6?000 participants qui seront suivis durant une période de 30 jours et dont les premiers résultats seront disponibles quelques jours après la fin de l'étude. COLCORONA a été lancée le 23 mars 2020, au Canada, à l'Institut de Cardiologie de Montréal par le Dr Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de recherche de l'Institut de Cardiologie de Montréal et professeur de médecine à l'Université de Montréal. Le Dr Tardif travaille maintenant en partenariat avec la Faculté de médecine Grossman de l'Université de New York, sous la direction de Dre Binita Shah, directrice associée de la recherche au Cardiac Cath Lab de NYU Langone et Dr Michael Pillinger, professeur de médecine, de biochimie et de pharmacologie moléculaire à NYU Langone, pour offrir immédiatement cette étude aux patients de New York. À ce jour, l'état de New York compte plus de 130?000 personnes diagnostiquées positives à la COVID-19. Le Dr Tardif et l'Institut de Cardiologie de Montréal travaillent à offrir cet essai clinique dans d'autres régions dès que possible.

Critères d'admissibilités des patients :

Avoir été diagnostiqué positif à la COVID-19?;

Être âgé de 40 ans et plus?;

Ne pas être hospitalisé?;

Être disposé à prendre quotidiennement le médicament ou le placebo durant 30 jours?;

Être disposé à se soumettre à deux suivis par téléphone ou vidéoconférence.

Les femmes qui ne prennent pas de contraceptif, celles qui sont enceintes et celles qui allaitent ne sont pas admissibles à l'étude clinique. Les médecins ayant des patients diagnostiqués positifs ou les personnes ayant un diagnostic positif de COVID-19 souhaitant participer à l'étude clinique peuvent appeler la ligne d'assistance en tout temps au 1 877 536-6837.

COLCORONA est coordonnée par le Centre de Coordination des Essais Cliniques de Montréal (MHICC), financée par le Gouvernement du Québec et appuyée par Pharmascience et CGI.

Pour en savoir plus sur l'étude clinique COLCORONA, rendez-vous au www.colcorona.org.

À propos de la colchicine

La colchicine est un médicament anti-inflammatoire générique administré par voie orale qui est actuellement prescrit pour traiter la péricardite, la goutte et la fièvre méditerranéenne familiale. La colchicine a été récemment étudiée dans l'étude COLCOT (publiée dans le New England Journal of Medicine) qui a comparé une dose quotidienne de colchicine de 0,5 mg à un placebo, en plus des soins, dans la prévention des événements cardiovasculaires ischémiques chez les patients présentant un infarctus du myocarde récent.

À propos de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Fondé en 1954, l'Institut de Cardiologie de Montréal vise constamment les plus hauts standards d'excellence dans le domaine cardiovasculaire par son leadership en recherche clinique et fondamentale, en soins ultraspécialisés, en formation des professionnels et en prévention. Il abrite le plus grand centre de recherche en cardiologie, le plus grand centre de prévention cardiovasculaire ainsi que le plus grand centre de génétique cardiovasculaire au Canada. L'Institut est affilié à l'Université de Montréal et compte plus de 2?000 employés, dont 245 médecins et plus de 85 chercheurs. www.icm-mhi.org

À propos du Centre de Coordination des Essais Cliniques de Montréal (MHICC)

Le Centre de Coordination des Essais Cliniques de Montréal (MHICC) est un organisme de recherche clinique didactique de premier plan qui fait partie intégrante de l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM). Le MHICC dispose d'un réseau de collaborateurs établis dans plus de 4?500 établissements cliniques dans plus de 30 pays. Il possède une expertise spécifique dans la médecine de précision, les essais cliniques de haute qualité à faible coût et le développement de nouvelles vocations pour les médicaments. www.mhicc.org

À propos de NYU Langone Health

NYU Langone Health est un centre médical universitaire de classe mondiale, centré sur le patient et intégré, reconnu pour son excellence dans les soins cliniques, la recherche et l'éducation. Parmi les 200+ sites de la région de New York, six sont hospitalisés : Tisch Hospital, son établissement phare de soins?; Kimmel Pavilion, son établissement de santé ultramoderne ouvert en 2018?; Rusk Rehabilitation, classé parmi les 10 meilleurs programmes de réadaptation du pays?; NYU Langone Orthopedic Hospital, un hôpital orthopédique dédié aux patients hospitalisés avec toutes les spécialités musculo-squelettiques classées parmi les 10 meilleures du pays?; Hôpital pour enfants Hassenfeld à NYU Langone, un hôpital pédiatrique soutenant une gamme complète de services de santé pour enfants?; et NYU Langone Hospital ? Brooklyn, un hôpital d'enseignement à service complet et un centre de traumatologie de niveau 1 situé à Sunset Park, Brooklyn. NYU Langone Health fait également partie du Laura and Isaac Perlmutter Cancer Center, un centre national du cancer désigné par l'Institut national du cancer et de la NYU Grossman School of Medicine, qui depuis 1841 a formé des milliers de médecins et de scientifiques qui ont contribué à façonner le cours de la médecine à travers l'histoire.

À propos de Pharmascience

Fondée en 1983, l'entreprise Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1?500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 60 pays. Figurant au 56e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R et D) grâce à 43 millions de dollars d'investissement en 2018, Pharmascience inc. est le 4e plus grand manufacturier de médicaments génériques en vente libre au pays. www.pharmascience.com

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI est l'une des plus importantes entreprises de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. À partir de centaines d'emplacements partout dans le monde, CGI offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, des services d'intégration de systèmes, des solutions de propriété intellectuelle ainsi que des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué. www.cgi.com

