Québec solidaire demande des balises uniformes pour les accouchements





QUÉBEC et SHERBROOKE, QC, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les députés de Québec solidaire responsables en matière de santé et de condition féminine, Sol Zanetti et Christine Labrie, demandent à la ministre de la Santé de dicter rapidement des balises uniformes dans le réseau de la santé afin de garantir que toutes les femmes pourront accoucher accompagnées.

« Déjà en temps normal, donner naissance à un enfant est synonyme de stress intense et de grande vulnérabilité pour bien des femmes. En cette période de crise, alors que les futures mères risquent de se retrouver seules dans une chambre pendant de longues heures, la présence du deuxième parent ou d'un proche est plus que jamais essentielle à leur bien-être psychologique. Toutes les femmes devraient avoir la certitude de pouvoir être accompagnées dans ce moment important », fait valoir Christine Labrie.

Prenant acte du souhait exprimé par le premier ministre François Legault que les établissements de santé n'emboîtent pas le pas de l'Hôpital général juif en interdisant aux femmes d'accoucher avec une personne accompagnatrice, Sol Zanetti invite maintenant le gouvernement à adopter une directive claire et uniforme allant en ce sens au lieu de laisser les gestionnaires d'établissement définir leurs propres directives au cas par cas.

« Dans les prochaines semaines, notre système de santé risque d'être surchargé en raison de la COVID-19. Si en plus, les futures mères se mettent à magasiner leur hôpital pour trouver un établissement qui leur permettra d'être accompagnées, ça risque de devenir tout un casse-tête pour les gestionnaires d'établissements. Il faut éviter de causer des déséquilibres dans notre réseau de santé. Si la règle est la même partout, les femmes pourront accoucher là où elles avaient prévu de le faire sans chambouler leurs plans », fait valoir M. Zanetti.

« La priorité doit demeurer la sécurité des patients et celle de notre personnel soignant. Notre préoccupation, c'est que les responsables d'établissements soient clairement orientés plutôt qu'on y aille au cas par cas. Je suis persuadé que la direction de la santé publique saura dicter des balises claires qui permettront de protéger notre monde adéquatement tout en autorisant l'accompagnement pour les femmes qui doivent accoucher », conclut le député solidaire.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 6 avril 2020 à 14:53 et diffusé par :