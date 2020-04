Impacts de la COVID-19 en ressources intermédiaires - L'ARIHQ salue la décision du gouvernement de subventionner une hausse salariale de 4 $ de l'heure pour tous les préposés aux bénéficiaires





MONTRÉAL, le 2 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) pousse un soupir de soulagement en constatant que le gouvernement du Québec répond à son appel et met en place une subvention extraordinaire pour augmenter de 4 $/h les salaires des préposés aux bénéficiaires. Pour les ressources intermédiaires (RI), cette nouvelle mesure face à la crise de la COVID-19 est cruciale pour assurer la poursuite du combat.

«?Les préposés aux bénéficiaires des RI sont sur la ligne de front en réponse à la COVID-19 et ils travaillent d'arrache-pied pour protéger les gens les plus vulnérables de notre société. En se présentant au travail jour après jour dans des circonstances toujours plus difficiles, les employés des RI rendent service à tout le Québec. Nous sommes très heureux de voir que le gouvernement reconnaît et encourage ces efforts au moment le plus crucial?» mentionne fièrement Johanne Pratte, directrice générale de l'ARIHQ.

Reconnaître le travail des préposés aux bénéficiaires

En instaurant cette subvention, le gouvernement répond à une demande répétée de l'ARIHQ. En effet, depuis le début de la crise, près de 60 % des propriétaires et gestionnaires du réseau avaient signalé des difficultés à assurer la prestation de travail des préposés, ces derniers craignant parfois de s'exposer au virus en se rendant au travail.

L'ARIHQ estime donc que la subvention devrait aider à améliorer cette problématique, à court terme, en incitant les préposés à offrir plus de disponibilités à leurs employeurs. Elle attendra de connaître les détails de sa mise en place avec impatience.

La subvention : un aperçu du redressement à entreprendre dans le réseau

L'ARIHQ souligne que cette mesure temporaire met en lumière le rôle crucial des préposés aux bénéficiaires des RI du Québec et l'inadéquation qui règne entre leur salaire horaire habituel et l'importance de leur travail.

À propos de l'ARIHQ

Le réseau des ressources intermédiaires d'hébergement (RI) compte près de 1?000 membres qui hébergent plus de 16?000 personnes vulnérables -- des aînés en perte d'autonomie, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie -- dans toutes les régions du Québec. Ces RI embauchent plus de 10?000 employés, dont près de 80 % sont des femmes. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour représenter toutes les ressources intermédiaires d'hébergement du Québec.

