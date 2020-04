IONpath et Bristol Myers Squibb rédigent conjointement un nouvel article sur une recherche en laboratoire explorant les complexités du microenvironnement tumoral





MENLO PARK, Californie, le 1er avril 2020 /CNW/ - La société IONpath Inc. a annoncé aujourd'hui avoir rédigé conjointement avec Bristol Myers Squibb un article intitulé Multiplexed Ion Beam Imaging (MIBI) for Characterization of the Tumor Microenvironment Across Tumor Types (imagerie par faisceaux d'ions multiplexés pour la caractérisation du microenvironnement tumoral dans tous les types de tumeurs) pour la revue Laboratory Investigation publiée par Nature.

La capacité à comprendre le fonctionnement de l'ensemble des cellules présentes dans une tumeur en distinguant plusieurs types de cellules à la fois dans une seule section de tissu a toujours été limitée par la technologie disponible. Dans l'article, les auteurs ont montré comment l'imagerie par faisceaux d'ions multiplexés (MIBIMC) peut révéler le détail des caractéristiques d'une grande variété de types de tumeurs en identifiant le phénotype des cellules et en exécutant une analyse de leurs relations spatiales. Dans le cadre de cette collaboration, Bristol Myers Squibb a fourni des échantillons de 50 biopsies de tumeurs à IONpath qui les a simultanément colorés avec un panel de 15 anticorps, chacun étant marqué avec un isotope métallique spécifique. Une cartographie hautement détaillée du microenvironnement tumoral a permis de déterminer un profil immunitaire(figure 1) et une organisation spatiale(figure 2) au moyen d'un processus en plusieurs étapes qui visait à segmenter l'échantillon jusqu'à la cellule individuelle.

Ces renseignements ont été recueillis dans le cadre d'un exercice d'observation des caractéristiques des échantillons en question. Cependant, les retombées de ce nouveau niveau de cartographie des tumeurs à l'échelle cellulaire pourraient être considérables. Les scientifiques et les fabricants de médicaments sont désormais capables de mesurer la proximité des cellules immunitaires par rapport aux cellules cancéreuses et, au sein du même échantillon, de mesurer les niveaux d'expression protéique des cibles potentielles des médicaments et d'autres variables associées à la réponse de certaines thérapies, comme celles qui ciblent les points de contrôle immunitaires.

« La mission d'IONpath est de stimuler les découvertes médicales, en particulier dans le domaine de l'immuno-oncologie, par la caractérisation du microenvironnement tumoral jusqu'au niveau cellulaire », a déclaré la Dre Jessica Finn, directrice de la pathologie et l'une des auteurs de l'article. La Dre Finn ajoute : « L'examen de ces structures détaillées et interdépendantes est un travail difficile, mais important dans la lutte contre certains types de cancer. »

À titre d'exemple de l'incidence que cette mission d'IONpath peut avoir sur les décisions prises dans le monde réel, cette étude a démontré les possibilités en ce qui a trait au calcul des distances entre différents sous-ensembles de cellules, notamment les cellules tumorales et immunitaires, en plus des sous-ensembles de cellules immunitaires exprimant des protéines PD-1 et PD-L1. D'autres études dans ce domaine pourraient être conçues pour favoriser l'obtention de meilleurs résultats dans le domaine de l'immuno-oncologie.

À propos d'IONpath Inc. et des IONpath Research Services

IONpath Inc. est en train de révolutionner l'imagerie de tissus pour accélérer les découvertes médicales et améliorer la santé humaine. Le système MIBIscopeMC de la société utilise la technologie d'imagerie par faisceaux d'ions multiplexés (MIBIMC), conçue à l'Université de Stanford, et représente une étape révolutionnaire dans l'imagerie des tissus en multiplexant jusqu'à 40 marqueurs avec une précision permettant d'isoler une seule cellule. Des entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques et des instituts de recherche de premier plan utilisent le MIBIscope dans le cadre de recherches en immuno-oncologie, en immunologie et en neurosciences, où des données d'imagerie multiplexée haute fidélité sont nécessaires. En plus du système MIBIscopeMC enrichi par MIBItrackerMC, IONpath permet aux partenaires universitaires, biotechnologiques et pharmaceutiques de mener des initiatives de recherche et de développement grâce à sa division complète de services de recherche.

Pour en savoir plus, visitez www.ionpath.com.

©2020 IONpath Inc. Tous droits réservés. IONpathMD est une marque déposée et MIBIMC et MIBIscopeMC sont des marques de commerce d'IONpath INC. À l'usage exclusif de la recherche. N'est pas destiné à un usage diagnostique.

