Shanghai Gas collabore avec VeChain pour déployer une plateforme d'énergie en tant que service alimentée par la blockchain après une phase de test réussie





SHANGHAI, 1er avril 2020 /PRNewswire/ -- Shanghai Gas (Group) Co., Ltd, une filiale en propriété exclusive de Shenergy Group Company Limited qui fournit une couverture énergétique pour la grande région métropolitaine de Shanghai, approfondit sa collaboration avec VeChain afin de développer et déployer un projet d'énergie fondé sur la blockchain. Ce partenariat vise à optimiser les processus commerciaux, à réduire les coûts d'exploitation, à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et à créer un écosystème d'«?énergie à la demande?» sans confiance (trust-free).

En tant que l'une des principales forces de la demande mondiale de gaz naturel, la Chine est confrontée au défi d'une gestion efficace de son marché intérieur. En 2017, la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) de Chine a dévoilé son 13e plan quinquennal de développement énergétique visant à faciliter la construction d'un réseau énergétique national fiable, mais le manque de partage d'informations entre les parties prenantes a entraîné de grandes difficultés. C'est pourquoi une solution plus transparente est devenue une nécessité absolue dans le secteur, où la technologie de la blockchain est apparue comme une solution viable.

En tant qu'acteur dominant dans le secteur national de l'énergie, Shanghai Gas s'est associé à ENN et VeChain pour déployer la solution pilote pour le GNL (gaz naturel liquéfié) fondée sur la blockchain. S'appuyant sur le succès du projet pilote, Shanghai Gas décide d'approfondir la collaboration afin d'en retirer plus de bénéfices, ce qui conduit à la décision de lancer un projet énergétique plus poussé fondé sur la blockchain.

Dans la première phase de ce projet, les informations relatives à la livraison du GNL et aux composants du réservoir de stockage, qui montrent la qualité du GNL, seront collectées et chargées sur la blockchain VeChainThor en exploitant la plateforme de données BaaS unique VeChain ToolChainTM. Par conséquent, la solution élimine de manière significative les obstacles à l'information dans la chaîne d'approvisionnement, contribue à la transparence du processus de production et fournit une base de données fiable pour la gestion des risques liés au GNL. Le projet impliquera toutes les parties prenantes, tant en amont qu'en aval de la chaîne d'approvisionnement, pour contribuer à la création d'un écosystème énergétique fondé sur la blockchain à l'avenir.

L'explosion mondiale de la pandémie de COVID-19 a facilité une demande spectaculaire de transformation numérique. Le succès de la première phase a permis à Shanghai Gas de maintenir ses activités commerciales en ligne pendant cette période spéciale et fera office de base fondamentale pour la feuille de route de la transformation entièrement numérique à venir.

Cette collaboration a permis de formuler un plan stratégique à long terme visant à intégrer un écosystème commercial complet d'«?énergie en tant que service?» fondé sur la blockchain, qui comprend la gestion logistique, le négoce d'énergie, les produits financiers innovants et qui implique les principales parties prenantes du secteur de l'énergie.

Avec le développement continu et la réforme du marché du GNL en Chine, on peut s'attendre à un énorme et dynamique marché du gaz naturel potentiellement apporté par les pays situés le long de la «?nouvelle route de la soie?». Selon le Rapport statistique de BP sur l'énergie dans le monde en 2019, d'ici la fin 2018, les réserves prouvées de gaz naturel dans les pays de la «?nouvelle route de la soie?» représentaient 156,3 mille milliards de mètres cubes, soit 79,4 % des réserves mondiales prouvées de gaz naturel. Les pays situés le long de la «?nouvelle route de la soie?» ont consommé au total près de 1685 millions de tonnes d'équivalent pétrole, soit 51 % de la consommation mondiale de gaz naturel, parmi lesquels la Russie et la Chine se sont classées aux deuxième et troisième rangs de tous les pays.

Au fur et à mesure de la progression de l'initiative de la «?nouvelle route de la soie?», les entreprises qui sont au premier rang en termes de possession d'infrastructures et de technologies numériques avancées joueront un rôle central. En tant que cofondateur de la BRIBA (Belt and Road Initiative Blockchain Alliance), VeChain est convaincu du fait de permettre aux entreprises situées le long de la «?nouvelle route de la soie?» d'accéder à une technologie et une infrastructure de blockchain fiables et éprouvées et de permettre à toutes les parties prenantes d'en retirer des bénéfices.

À propos de Shanghai Gas (Group) Co., Ltd.

Shanghai Gas (Group) Co., Ltd. est une filiale en propriété exclusive de Shenergy Group Company Limited qui assure la couverture énergétique de la grande région métropolitaine de Shanghai. Le champ d'activité de la société couvre l'investissement, la construction, l'exploitation et la vente de réseaux de gazoducs, la production et la commercialisation de gaz manufacturé ainsi que l'exploitation de gaz liquéfié. La société occupe plus de 90 % du marché du gaz de Shanghai, la taille de sa clientèle ainsi que ses capacités de stockage et de transport la plaçant au premier rang en Chine.

À propos de VeChain

Lancé en 2015, VeChain vise à connecter la technologie de la blockchain au monde réel en fournissant une structure de gouvernance complète, un modèle économique robuste et l'intégration de l'IdO. VeChain est le pionnier des applications du monde réel utilisant la technologie de la blockchain publique, avec des opérations internationales à Singapour, au Luxembourg, à Tokyo, à Shanghai, à Paris, à Hong Kong et à San Francisco. En collaboration avec nos partenaires stratégiques PwC et DNV GL, nous avons établi des relations de coopération avec de nombreuses entreprises leaders dans différents secteurs, et notamment Walmart China, BMW, BYD Auto, Haier, H&M, LVMH, D.I.G, ENN, AWS, PICC, ASI, etc. Pour plus d'informations sur VeChain, suivez-nous sur Twitter @vechainofficial ou consultez notre site officiel www.vechain.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1139542/VeChain.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738221/VeChain_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 1 avril 2020 à 05:23 et diffusé par :