L'Arabie saoudite lance de nouvelles mesures de lutte contre la traite des personnes





RIYAD, Arabie saoudite, 31 mars 2020 /PRNewswire/ -- En coopération avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l'Organisation internationale des migrations (OIM), le Comité national de lutte contre la traite des personnes au Royaume d'Arabie saoudite (CNLCTP) a lancé un « mécanisme national d'orientation » décrivant les meilleures pratiques pour gérer les cas de traite des personnes tout en spécifiant la coordination des rôles et des responsabilités des autorités mandatées dans le royaume. Ce mécanisme constitue un cadre de collaboration dont le but est d'aider les responsables gouvernementaux à coordonner leurs efforts pour mieux prévenir la traite des personnes, protéger les victimes réelles ou potentielles de la traite des personnes au sein du royaume, mais aussi à enquêter sur les auteurs présumés et les poursuivre.

En collaboration avec l'ONUDC et l'OIM, le CNLCTP a commencé à former les principaux membres de l'équipe chargée de la lutte nationale contre la traite dans leurs rôles respectifs afin qu'ils puissent identifier, orienter et protéger les victimes potentielles. Le personnel essentiel, notamment les inspecteurs du travail, les professionnels de la santé et les représentants de la société civile, acquerra un certain nombre de nouvelles compétences en fonction des rôles qui leur sont confiés, et ce pour les aider à identifier les signes avant-coureurs de la traite des personnes et à élaborer des procédures opérationnelles standards pour guider le personnel d'intervention. Malgré la pandémie actuelle du COVID-19, le gouvernement travaille coude à coude avec toutes les parties pour faire en sorte que cette précieuse formation se poursuive par téléconférence.

« Le fait que ce programme de renforcement des capacités se poursuive malgré cette malencontreuse pandémie reflète l'engagement et la détermination du royaume à améliorer sa réaction nationale face aux cas de traite des personnes », a déclaré le représentant régional de l'ONUDC pour les pays du Golfe, le Dr Hatem Aly. « C'est avec plaisir que nous exerçons notre devoir de nous associer au CNLCTP pour partager nos outils et notre expertise afin d'aider à mettre en oeuvre ces importantes réformes nationales », ajoute-t-il.

« Le lancement du MNO est une étape essentielle dans la lutte contre la traite des personnes dans le Royaume d'Arabie saoudite », a déclaré le chef de mission de l'OIM à Bahreïn, Mohamed El Zarkani. « Nous collaborons simultanément et harmonieusement avec un programme de premier plan de l'ONUDC axé sur le partenariat, les poursuites et la gestion des données. Cette collaboration marque une étape bienvenue et opportune vers une collaboration internationale en ce qui concerne la lutte contre la traite », ajoute-t-il.

Le dévoilement du mécanisme coïncide avec le lancement d'un service de communication numérique anonyme intégré au site Web du CNLCTP et qui se dirige aux personnes disposant d'informations sur d'éventuelles violations de traite de personnes au sein du royaume. Ce service d'orientation sera renforcé pour inclure une ligne d'assistance joignable 24 h/24, 7 j/7 et une application mobile. Ces deux outils sont en cours de développement.

« La traite des personnes est un affront à la dignité de toute l'humanité », a déclaré le président du CNLCTP et de la Commission des droits de l'homme, le Dr Awwad Alawwad. « Il est de notre devoir d'éradiquer cette pratique odieuse et je suis fier d'annoncer que le lancement du mécanisme national d'orientation marque une étape majeure dans cette direction. Ce mécanisme sera complété par de nouvelles réformes en matière des droits de l'homme dont le but sera d'améliorer davantage la qualité de vie de tous les citoyens et résidents du royaume, sans exception », ajoute-t-il.

