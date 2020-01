Invitation aux médias - Présentation d'un projet de développement structurant, innovant et audacieux à Laval, le Carré Laval et annonce d'une aide financière par le gouvernement du Québec





LAVAL, QC, le 31 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le maire de Laval, M. Marc Demers, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, ministre responsable de la région de Lanaudière et député de Terrebonne, M. Pierre Fitzgibbon, le ministre des Finances, ministre responsable de la région de Laval et député de Groulx, M. Eric Girard, ainsi que le député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, invitent les représentants des médias à la présentation du projet Carré Laval. Ce projet d'envergure s'inscrit dans la volonté de la Ville de Laval de mettre en valeur le Carré Laval en y créant un milieu de vie à échelle humaine innovant, durable et propice à l'émergence de synergies économiques structurantes et à l'attraction des talents dans un centre-ville animé et attrayant.

Pour l'occasion, le gouvernement du Québec fera également une annonce d'importance pour la réalisation du projet situé aux abords de l'autoroute 15.

La conférence de presse sera précédée par un briefing technique donné par Mme Nadine Bernard, directrice du Bureau du développement du centre-ville de Laval :

Date : lundi 3 février 2020

Où : Château Royal (3500, boulevard du Souvenir, à Laval)

9 h 30 : briefing technique - salle New York

10 h 20 : conférence de presse - salle Madrid

RSVP : par courriel à l'adresse suivante : medias@laval.ca

SOURCE Ville de Laval

Communiqué envoyé le 31 janvier 2020 à 14:38 et diffusé par :