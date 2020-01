Perrier lance « The Next Packaging Movement »





Dans le cadre du lancement de ce programme d'innovation durable, Perrier a collaboré avec des acteurs du changement dans le monde entier et dévoile les projets gagnants lors du ChangeNOW Summit 2020.

PARIS, le 30 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Perrier lance aujourd'hui The Next Packaging Movement, un programme d'innovation durable permettant à des innovateurs, des experts et des acteurs du changement de collaborer autour de solutions pour l'emballage.

Avec ce projet ambitieux, Perrier souhaite élargir la réflexion et délivrer des actions concrètes. The Next Packaging Movement by Perrier a été conçu pour aller au-delà des packagings 100% recyclés et recyclables. Il vise à soutenir l'innovation et à développer des solutions qui permettront de réinventer l'emballage, de la source jusqu'à la fin de vie, avec le potentiel d'avoir un impact social et environnemental positif.

Depuis l'annonce de son appel à projets en avril 2019, Perrier a reçu près de 90 candidatures provenant d'un large éventail d'organisations à travers le monde, incluant des ONG, des start-ups et des chercheurs. Le processus de sélection a été très compétitif, intégrant des critères d'évaluation tels que la dimension novatrice des solutions proposées, leur potentiel impact positif au niveau environnemental et social et leur capacité à s'appliquer au marché des eaux gazeuses et à l'industrie des boissons en général.

A l'occasion du ChangeNOW Summit 2020, Perrier a présenté aujourd'hui les gagnants du programme, qui proposeront leurs solutions novatrices sur le marché d'ici 2025. Chaque projet bénéficiera d'un soutien technique, opérationnel et financier, avec un minimum de 100 000 euros par projet jusqu'à un million d'euros au total. Les projets gagnants abordent différents enjeux liés à l'emballage, allant des matières premières aux solutions alternatives à la bouteille et à la fin de vie des emballages.

Les projets gagnants sont :

1) Biotic: un plastique biosourcé et biodégradable, produit à partir de déchets agricoles tout en créant des emplois correctement rémunérés pour des femmes en Afrique, là où le projet est basé.

2) Flexikeg & Perrier : une "écollaboration" permettant de fournir des boissons, dont de l'eau gazeuse, dans un fût innovant, flexible et réutilisable, dans l'objectif de réduire les déchets plastiques et les émissions carbones.

3) PlastiSkul : de micro-usines de transformation des déchets, via un modèle d'approche intégrée mélangeant des solutions basse et haute technologie, de la collecte des déchets à leur transformation. Ce modèle peut être mis en oeuvre dans les pays en développement, avec un fort impact social, en incluant un programme d'éducation et de formation pour les entrepreneurs locaux.

« Perrier a toujours été une marque en phase avec son époque, évoluant et innovant avec ses consommateurs, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales de collaboration et d'innovation », déclare Philippe Gallard, Directeur Business Unit International e Perrier. « C'est pourquoi nous sommes fiers d'investir dans ces trois grandes idées pour accélérer leur développement. Avec The Next Packaging Movement by Perrier, nous espérons pouvoir contribuer à un avenir plus durable, en menant des actions audacieuses et en introduisant sur le marché des projets innovants. »

La dimension collaborative de ce programme est profondément ancrée dans les valeurs et dans l'identité de Perrier. Depuis 150 ans, Perrier a su démontrer sa passion pour une créativité audacieuse, en s'associant avec des dizaines d'artistes et de créatifs parmi les plus inspirants au monde. Chaque jour, cette philosophie continue de définir la vision de la marque, avec la conviction que la collaboration est clé pour réaliser l'extraordinaire.

Perrier a réuni des experts du monde entier pour travailler ensemble sur cet objectif ambitieux. The Next Packaging Movement by Perrier a permis un partage unique et multidisciplinaire de connaissances, de compétences et d'expertises pour collaborer autour de solutions pour l'emballage. Pour développer cette initiative, la marque s'est rapprochée de SoScience, une organisation européenne dédiée à la recherche et à l'innovation responsable. La marque a également créé une "Task Force" externe composée de leaders dans le domaine de la science des matériaux, de l'environnement, d'entrepreneurs et d'acteurs du changement, afin d'identifier les projets les plus prometteurs et d'accompagner les gagnants. Cette Task Force compte des membres tels que : Dr. Jiang Nanqing, Secretary-General, China plastics reuse and recycling association, Philipp Meister, Senior Director Sustainaibility Strategy du groupe Adidas, Sian Sutherland, Fondatrice de l'ONG Plastic Planet ou encore Sabrina Cipullo, Label Assessment Leader de Solar Impulse.

Depuis des années, Perrier est au service de la source de son eau pétillante iconique et continue à oeuvrer, aujourd'hui, plus que jamais, pour réduire son impact environnemental. Dans le cadre de sa démarche durable, la marque mène plusieurs projets, tels que le soutien à l'agriculture biologique et la mise en place de modèles de transport efficaces pour la réduction des émissions carbone.

