Découvrez les designers au premier rang de la création de l'expérience du luxe cinq étoiles depuis 40 ans

CHICAGO, 30 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Les diamants scintillent et le champagne coule à flots à Paris alors que l'agence de design d'intérieur Pierre-Yves Rochon (PYR) célèbre 40 ans de design dans le secteur de l'hôtellerie de luxe. La célébration du 40e anniversaire a également coïncidé avec la présentation par Pierre-Yves Rochon, fondateur et directeur du design mondial, des directrices et directeurs du design principaux qui donnent vie à ses visions créatives.

Ces designers essentiels travaillent avec M. Rochon dans les bureaux situés à Paris et Chicago, afin de produire des designs intemporels qui narrent des histoires significatives et expriment la beauté, le confort et l'authenticité. Ensemble, ils dirigent la conception et la mise en oeuvre de projets d'architecture et de décoration intérieure de prestige en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

Stephane Renaud , un architecte moderniste qui apporte des formes contemporaines à l'Hôtel Martinez Cannes récemment ouvert, au magasin phare de Boucheron à Paris et au Mandarin Oriental Moscow, en cours de construction.

«?Le succès n'est pas le fait d'un seul homme. C'est celui d'une équipe. Nos directrices et directeurs du design travaillent avec moi depuis de nombreuses années pour donner vie aux projets les plus emblématiques. Je leur fais confiance?», a déclaré M. Rochon. «?À PYR, nous ne sommes pas seulement français ni seulement américains. Nous sommes une combinaison de nombreuses cultures, de nombreux points de vue, et c'est ce qui fait notre force.?»

Découvrez Pierre-Yves Rochon, ainsi que ses collaboratrices et collaborateurs designers dans un court métrage : www.pyr-design.com/news

À propos de Pierre-Yves Rochon (PYR)

L'agence PYR, fondée à Paris en 1979, est le chef de file mondial en matière de design d'intérieur dans les domaines de l'hôtellerie de luxe et du secteur résidentiel. L'agence crée des expériences qui mêlent confort, élégance et authenticité pour des propriétés historiques ou nouvelles dans le monde entier. Son approche unique du design permet d'obtenir des résultats récompensés à de nombreuses reprises, pour le compte de grandes marques de luxe telles que Four Seasons, Ritz-Carlton, Waldorf Astoria, Fairmont, St. Regis, Peninsula, Shangri-La, Sofitel, InterContinental, ainsi que de nombreux hôtels-boutiques.

PYR a créé des espaces de restauration pour certains des chefs les plus innovants au monde, tels que Joël Robuchon, Alain Ducasse, Paul Bocuse, Gérard Boyer, et Jean-Georges Vongerichten. PYR conçoit également des meubles, des luminaires, des tapis, des aménagements et des accessoires sur mesure pour des projets et collabore avec des fabricants de luxe internationaux afin de créer des lignes de produits commerciaux vendus dans le monde entier.

Les studios de Paris et de Chicago travaillent en collaboration, les designers et le personnel technique étant organisés en équipes de projets intégrées qui proposent une offre complète de services de design, de la conception à la construction. La direction du design est entièrement impliquée dans chaque aspect du processus avec comme but ultime de transformer les objectifs commerciaux et stratégiques de ses clients en solutions de design de grande valeur et durables.

Visitez le site www.pyr-design.com et suivez @pyrdesign sur Instagram.

