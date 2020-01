La CMM se réjouit de l'annonce du gouvernement du Québec visant l'élargissement de la consigne





MONTRÉAL, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) se réjouit de l'annonce du gouvernement du Québec visant l'élargissement de la consigne à tous les contenants de boisson prête à boire de 100 millilitres à 2 litres, qu'ils soient faits de plastique, de verre ou de métal. Cette mesure, qui se traduira par la mise en place d'un réseau de dépôts à compter de 2022, permettra d'atteindre les objectifs de récupération et de recyclage de 75 % en 2025 et de 90 % en 2030.

La mairesse de Montréal et présidente de la CMM, Mme Valérie Plante, a réitéré son appui et celui des municipalités du Grand Montréal : « Dans un contexte d'urgence climatique et d'une vision zéro déchet, cette mesure permettra de détourner des sites d'enfouissement des milliers de contenants de boisson ».

Préconisée par la CMM depuis plusieurs mois, cette mesure fait partie des amendements du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) qui a été transmis à RECYC-QUÉBEC à la suite d'une consultation publique tenue en 2019.

« Conjuguée à la modernisation des centres de tri et à la création de nouvelles filières, cette solution contribuera à améliorer notre performance et à atteindre l'objectif métropolitain de recycler 70 % de nos matières recyclables, » a conclu Mme Plante.

La modernisation du système de la consigne permettra d'améliorer sensiblement la qualité des matières qui sortent des centres de tri et, par conséquent, la valeur et la quantité de matières recyclées.

Rappelons que le projet de modification du PMGMR a fait l'objet d'une vaste consultation publique du 17 au 27 mai 2019, un exercice qui a permis de prendre le pouls de la population sur les mesures proposées par la commission de l'environnement. Au total, la commission a reçu 182 mémoires, entendu 51 présentations lors des séances publiques et analysé les réponses de 3 118 questionnaires en ligne. Notons que la plupart des mesures proposées nécessitent d'importantes modifications législatives et réglementaires de la part des gouvernements du Québec et du Canada.

Pour consulter les recommandations de la CMM pour hausser la performance de la gestion des matières résiduelles : https://cmm.qc.ca/planification/plan-metropolitain-de-gestion-des-matieres-residuelles-pmgmr/

