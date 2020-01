Neptune publiera ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2020 le 13 février 2020





LAVAL, QC, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-Être Inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), annonce qu'elle publiera ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2020 le 13 février 2020 avant l'ouverture des marchés.

Suite à la publication de ses résultats financiers, la compagnie tiendra une conférence téléphonique le 13 février 2020 à 8h30, heure normale de l'est, afin de commenter les résultats financiers du troisième trimestre pour la période terminée le 31 décembre 2019.

Détails de l'appel conférence:

Date: Jeudi le 13 février 2020



Heure: 8h30, heure normale de l'est



Appel: 1 (888) 231-8191 (Canada et États-Unis)

1 (647) 427-7450 (hors Canada et États-Unis)

Code d'accès : 8708188

La téléconférence sera disponible pour rediffusion peu après l'appel et ce jusqu'au 13 mars 2020. La rediffusion sera disponible en ligne et accessible à partir du site Web de Neptune dans la section Investisseurs, sous le répertoire Évènements et Présentations.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. La Société compte plus de 100 clients dans plusieurs secteurs verticaux, dont le cannabis et le chanvre légal, les nutraceutiques et les produits de consommation emballés. La filiale en propriété exclusive de Neptune, 9354-7537 Québec Inc., est détentrice d'une licence de Santé Canada pour la transformation du cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec. La Société possède également une usine de 24 000 pieds carrés située en Caroline du Nord pour transformer la biomasse de chanvre en extraits. Neptune met à profit des décennies d'expérience dans le secteur des produits naturels aux industries légales du cannabis et du chanvre. Forte de cette expertise scientifique et technologique, la Société voit des applications d'extraits dérivés du chanvre aux États-Unis au-delà des marchés et des formes de produits existants, pour les marchés des soins personnels et des soins à domicile. Les activités de Neptune comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clés en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Communiqué envoyé le 30 janvier 2020 à 06:30 et diffusé par :