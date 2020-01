Projet de loi C-4 sur l'ACÉUM - Les entreprises québécoises doivent être soutenues à la suite de la ratification, soutient la FCCQ





MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion du dépôt du projet de loi C-4, Loi portant sur la mise en oeuvre de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACÉUM) par la vice-première ministre Chrystia Freeland ainsi que de la ratification de l'Accord par le président américain aujourd'hui, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) réitère l'importance de procéder à son adoption le plus rapidement possible, afin de mettre un terme à des années d'incertitudes économiques qui ont suivi le déclenchement de la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) par l'administration américaine.

La FCCQ demande du même souffle que les secteurs de l'économie québécoise et canadienne qui verront leurs parts de marché affectées par ce nouvel accord qui remplace l'ALENA, d'être bien accompagnés par le gouvernement fédéral. L'équité interprovinciale et interrégionale devrait également guider les concessions faites par celui-ci dans le cadre des négociations des accords internationaux.

« Il sera important pour les ordres de gouvernement de travailler en collaboration avec le milieu des affaires, pour maximiser les retombées pour les entreprises et s'assurer de maintenir leur compétitivité. On ne peut se permettre davantage d'incertitudes entourant cet accord de libre-échange. Les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et les États-Unis dépassent les 90 G$ par année, c'est considérable pour notre économie », affirme Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Nous sommes dans un contexte où des marchés viennent de subir un changement important qui pourrait affecter les parts de marché. Les entreprises des milieux agricoles sous gestion de l'offre, de transformation alimentaire, de la métallurgie et du bois ont vu leurs environnements d'affaires se transformer au cours des dernières années, tant au cours de la période de négociation que dans les termes du nouvel ACÉUM », ajoute Charles Milliard.

Prévoir les compensations pour les agriculteurs sous gestion de l'offre

En août dernier, la FCCQ avait accueilli positivement l'annonce de la ministre fédérale de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau, concernant les compensations pour les producteurs laitiers sous gestion de l'offre pour l'AECG et le PTPGP, en demandant de procéder au versement le plus rapidement possible. L'ACÉUM constitue désormais la troisième brèche dans le système canadien de gestion de l'offre.

« Sans mettre en péril l'entente, qui rappelons-le est profitable pour l'économie de l'ensemble du pays, il serait nécessaire de s'asseoir le plus rapidement possible avec les producteurs laitiers pour prévoir les compensations proportionnelles aux répercussions de l'accès consenti, atteignant maintenant l'équivalent de 10 % de la production laitière canadienne. Il serait également important d'inclure les transformateurs laitiers dans ces démarches », poursuit Charles Milliard.

« Même si le principal partenaire commercial du Québec demeure les États-Unis, les dernières années ont démontré l'importance pour notre économie de diversifier les marchés. En ce sens, les entreprises doivent connaître davantage les nombreuses possibilités offertes par l'AECG en Europe, le PTPGP en Asie et en Océanie entre autres, sans oublier l'Asie du Sud-Est et les pays du MERCOSUR en développement », conclut Charles Milliard.

La FCCQ transmettra par ailleurs un mémoire incluant ses attentes, durant les démarches législatives entourant l'adoption du projet de loi C-4.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

