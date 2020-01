InterTrade parmi les premiers fournisseurs de solutions à devenir partenaire du programme d'identification certifiée de GS1 US





LONGUEUIL, QC, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Systèmes InterTrade Inc., un leader des solutions d'intégration interentreprises de la chaîne d'approvisionnement et filiale de Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), annonce aujourd'hui qu'elle est l'une des sept premières compagnies à devenir partenaire du programme d'identification certifiée de GS1 US (GS1 US Certified Identification Partner Program). Ce programme permettra à InterTrade d'aider et d'informer ses clients sur la façon la plus rapide d'obtenir un préfixe de compagnie GS1 et de créer des codes d'articles internationaux (« Global Trade Item Numbers », ou GTIN), simplifiant ainsi le processus d'identification unique des produits et améliorant du même coup l'efficacité de leur mise en marché.

Lancé le 28 janvier 2020, le programme de partenaires d'identification certifiés de GS1 US permet aux clients d'InterTrade d'obtenir leur préfixe de compagnie GS1 à partir de la connexion d'InterTrade au site web de GS1 US. Une fois que les clients ont créé des GTIN authentiques pour leurs marques d'entreprise et produits, ces identifiants peuvent être transmis presque en temps réel à InterTrade.

« Nous sommes fiers que GS1 US nous ait invités à participer à leur programme de partenaires d'identification certifiés de GS1 US », a dit Andreanne Simon, présidente d'InterTrade. « Nous aspirons toujours à offrir le meilleur service possible à nos clients et nous sommes conscients que ceci est une étape importante pour que les marques puissent obtenir leur préfixe de compagnie GS1 et des GTIN authentiques ».

À propos de Systèmes InterTrade Inc.

Au cours des 25 dernières années, Systèmes InterTrade Inc. s'est bâtie une solide réputation à titre de partenaire de choix tant pour les détaillants que pour les fournisseurs qui souhaitent améliorer la collaboration de leur chaine d'approvisionnement. Son offre répond aux besoins d'intégration interentreprises entre les partenaires de la chaine d'approvisionnement, avec une gestion des services de réseau EDI et une solution catalogue pour les données de produits détaillées et structurées basée sur les standards d'industrie GS1. InterTrade est aussi reconnue pour l'excellence de son service client et l'expertise de son équipe. Des milliers de compagnies du secteur du commerce de détail en Amérique du Nord font confiance à InterTrade pour leurs besoins liés à la chaine d'approvisionnement, particulièrement dans les verticaux suivants : industrie vestimentaire, marché des pièces automobiles, fournitures médicales, et secteur alimentaire. InterTrade est une unité d'affaires de Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF). Pour plus d'information, consultez notre site web au www.intertrade.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1 800 873-7803.

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer plus de 15 milliards $ de transactions annuellement. Nos solutions d'approvisionnement stratégique, de commerce électronique et de places de marché interentreprises sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au www.mediagrif.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

