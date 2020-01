Les Producteurs d'oeufs du Canada figurent au palmarès des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale





OTTAWA, le 29 janv. 2020 /CNW/ - Les Producteurs d'oeufs du Canada sont fiers d'être nommés l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale pour la huitième année consécutive. Ce titre est décerné aux employeurs de la région d'Ottawa-Gatineau et à leurs lieux de travail exceptionnels.

« Le maintien d'un lien solide avec notre personnel et la promotion de la collaboration à l'échelle de l'organisation sont d'importants moteurs de notre succès continu », déclare Tim Lambert, chef de la direction des Producteurs d'oeufs du Canada. « Nous sommes très fiers d'appuyer notre équipe à l'aide d'une approche globale de gestion des ressources humaines et de maintenir un milieu de travail dynamique et performant ».

De nouveaux séminaires sur le mieux?être, un programme de développement du leadership offert à l'échelle de l'organisation, des occasions de bénévolat et de réseautage, des dîners conférences dirigés par les services et des possibilités pour les employés de progresser dans leur carrière sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les Producteurs d'oeufs du Canada se classent parmi les meilleurs employeurs. Grâce à ces efforts, l'organisation s'est bâti une réputation de chef de file dans le secteur agricole du Canada et dans la collectivité d'Ottawa.

« Nous avons une équipe passionnée et leur engagement aide l'industrie canadienne de la production des oeufs à atteindre de nouveaux niveaux de succès », ajoute Tim Lambert. « Leur expertise aide notre secteur à innover, à adopter des pratiques plus durables, à commercialiser nos produits et veille à ce que les Canadiens aient accès à des oeufs canadiens frais, de haute qualité et produits localement, partout au pays ».

L'organisation adopte depuis longtemps des idées nouvelles et innovatrices pour rendre l'agriculture plus durable. Des initiatives qui permettent de réduire leur incidence sur l'environnement et d'habiliter la prochaine génération de leaders en passant par des campagnes et des programmes de marketing astucieux qui donnent une voix aux producteurs -- les Producteurs d'oeufs du Canada soutiennent un brillant avenir pour les producteurs d'oeufs d'un océan à l'autre.

Plus tôt ce mois-ci, les Producteurs d'oeufs du Canada ont été nommés l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens pour une deuxième année consécutive. Depuis 2014, la culture d'entreprise des Producteurs d'oeufs du Canada est l'une des plus admirées au Canada selon Waterstone Human Capital.

Au sujet des Producteurs d'oeufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole canadienne de premier plan, les Producteurs d'oeufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les oeufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'oeufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca.

SOURCE Producteurs d'oeufs du Canada

Communiqué envoyé le 29 janvier 2020 à 08:05 et diffusé par :