La Banque Scotia fait un don à l'Université d'Ottawa pour façonner l'avenir de l'intelligence artificielle





Le don de 750 000 $ inaugure l'initiative de la Banque Scotia sur l'IA et la société.

OTTAWA, le 29 janv. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle inaugurait son initiative sur l'intelligence artificielle (IA) et la société en faisant un don de 750 000 $ à l'Université d'Ottawa.

Cette initiative servira à lancer deux projets de recherche. Le premier portera sur le rôle de l'IA au chapitre de l'inclusion, soit sur la conception éthique et les systèmes d'IA inclusifs, tandis que le deuxième portera sur la réglementation mondiale de l'IA et son incidence sur les décideurs canadiens. Grâce à l'investissement philanthropique de la Banque Scotia, des étudiants pourront entre autres recevoir une bourse d'études postdoctorales, une bourse pour stage international ou une bourse de recherche, ou apprendre par l'expérience en utilisant l'IA pour transformer de nombreuses facettes de la vie et de la réalité professionnelle des gens. La Banque Scotia est résolue à soutenir les communautés d'experts pour assurer l'utilisation éthique de l'IA dans toute la société au fil de l'évolution des technologies.

« L'investissement de la Banque Scotia en IA va bien au-delà de la mise au point de technologies et d'outils, affirme Lora Paglia, première vice-présidente de Gestion du risque global, Analytique. Nous voulons prendre les devants dans l'élaboration de principes, de lignes directrices et de formations sur l'utilisation judicieuse de cette puissante technologie. Notre partenariat avec l'Université d'Ottawa nous permet d'aider les leaders de demain à façonner l'avenir de l'IA. »

Le recteur et vice-chancelier de l'Université d'Ottawa, Jacques Frémont, abonde dans le même sens : « L'Université d'Ottawa accepte avec joie ce don généreux de la Banque Scotia. Il consolidera notre capacité notoire à fournir aux Canadiens des études d'avant-garde et une orientation en matière de réglementation sur l'utilisation éthique de l'IA dans les entreprises, en médecine et dans notre quotidien. Comme nos décisions sociales reposent de plus en plus sur des algorithmes intelligents, il est crucial d'évaluer d'un oeil critique les répercussions de ces outils pour nous assurer qu'ils sont conçus et gérés dans l'intérêt de tous. En soutenant notre travail, le don de la Banque Scotia profitera ainsi à tous les Canadiens. »

L'initiative de la Banque Scotia sur l'IA et la société aidera les chercheurs à résoudre des problèmes d'éthique fondamentaux entourant l'IA et le développement technologique. Il donnera aussi aux étudiants des occasions d'acquérir de l'expérience dans un domaine émergent qui aura de profondes répercussions pour le Canada au cours des prochaines années.

La Banque Scotia croit qu'en investissant ainsi dans l'éducation, elle investit par le fait même dans la sécurité, la stabilité et la croissance à long terme de nos collectivités. En effet, en finançant des institutions universitaires, elle permet aux jeunes générations d'acquérir les compétences et les ressources nécessaires à leur réussite au sein de l'économie numérique. Elle a donc hâte de voir les retombées de ses investissements, les exploits et les avancées que l'avenir nous promet.

« La rapidité des progrès en IA s'ajoute aux défis des sociétés modernes et de leurs citoyens, et elle soulève de nombreuses questions éthiques, juridiques et politiques. Depuis 20 ans, l'Université d'Ottawa est un chef de file mondial pour ce qui est des lois, de l'éthique et des politiques entourant la technologie, dans l'intérêt du Canada et du monde entier. La nouvelle initiative continue sur cette lancée en contribuant à façonner une société numérique plus inclusive », explique Florian Martin-Bariteau, Ph. D., qui dirigera ladite initiative.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de l'Université d'Ottawa

En tant que plus grande université bilingue (français-anglais) au monde, l'Université d'Ottawa est résolue à soutenir l'excellence de l'enseignement et de la recherche et croit fermement en la diversité culturelle, en l'équité et en l'inclusion. Avec plus de 24 centres et instituts de recherche interdisciplinaires réunis par un carrefour, elle favorise une collaboration dynamique en matière de recherche avec les laboratoires gouvernementaux, les entreprises et les décideurs publics d'Ottawa. L'Université d'Ottawa est un chef de file dans le développement d'une IA responsable par la recherche, la formation et l'innovation, intégrant de multiples domaines de recherche et mobilisant l'ensemble des parties prenantes au profit du Canada et du monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site https://recherche.uottawa.ca/projets-speciaux/intelligence-artificielle.

