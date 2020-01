Allied finalise l'acquisition d'un important complexe de classe I à Montréal





TORONTO, 28 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de placement immobilier Allied (TSX:AP.UN) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'un important complexe de classe I, le 747 rue Square-Victoria, à Montréal. La propriété est située au coeur du Quartier international, un quartier patrimonial offrant plusieurs attraits et reliant le coeur du centre-ville au Vieux-Montréal. La propriété permettra à Allied de mieux servir les entreprises du savoir situées dans le Montréal urbain, à mesure que la ville évolue pour devenir le plus important marché du bureau pour les utilisateurs des secteurs des technologies, de la publicité, des médias et de l'information de l'Amérique du Nord.



À propos d'Allied

Allied est le plus grand propriétaire, gestionnaire et promoteur (i) d'espaces de travail urbains distinctifs dans les plus grandes villes canadiennes et (ii) de centres de données urbains à forte densité de réseau situés à Toronto et qui forment la plateforme de connectivité globale du Canada. Les activités d'Allied consistent à fournir aux entreprises du savoir des environnements urbains distinctifs permettant la créativité et la connectivité.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec

Michael Emory, président et chef de la direction

(416) 977-0643

memory@alliedreit.com

Cecilia Williams, vice-présidente exécutive et directrice financière

(416) 977-9002

cwilliams@alliedreit.com

Communiqué envoyé le 28 janvier 2020 à 13:50 et diffusé par :