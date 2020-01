Placements Empire Vie annonce la promotion de gestionnaires de portefeuille





TORONTO, le 28 janv. 2020 /CNW/ - Placements Empire Vie est heureuse d'annoncer la promotion de deux membres de son équipe des placements.

Greg Chan, CFA, analyste principal des placements, est promu gestionnaire de portefeuille, Actions canadiennes. Il s'est joint à Placements Empire Vie en 2018 à titre d'analyste des placements chargé de faire de la recherche et de l'analyse au sein de l'équipe des portefeuilles d'actions canadiennes.

Il sera cogestionnaire du FPG de répartition de l'actif de l'Empire Vie*, du FPG d'actions canadiennes de l'Empire Vie*, du FPG de dividendes de l'Empire Vie*, du FPG d'actions Élite de l'Empire Vie* et du FPG de revenu mensuel de l'Empire Vie.

Albert Ngo, MFE, gestionnaire de portefeuille, Titres à revenu fixe, est promu gestionnaire principal de portefeuille, Titres à revenu fixe.

Il est le gestionnaire principal du FPG stratégique d'obligations de sociétés de l'Empire Vie et du FPG de revenu élevé à court terme de l'Empire Vie ainsi que cogestionnaire du FPG mondial de répartition de l'actif de l'Empire Vie.

« Notre approche d'équipe est au coeur de notre conviction que le partage d'idées mène à de meilleures décisions de placement. Elle assure la continuité et la stabilité de nos fonds et de leur rendement, affirme Ian Hardacre, vice-président principal et chef des placements. Ces nominations soulignent les contributions de MM. Chan et Ngo et leur succès pour préserver et accroître le patrimoine de nos clients. »

* Nous donnons ici le nom de marketing du fonds. Le nom juridique du fonds exclut « de l'Empire Vie » et « FPG » est remplacé par « Fonds ».

Au sujet de Placements Empire Vie Inc.

Placements Empire Vie Inc. est une filiale en propriété exclusive de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. La société offre et gère des fonds communs de placement et est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l'Empire Vie, y compris des fonds de placement garanti de l'Empire Vie. Le 30 septembre 2019, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18,1 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur Twitter avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez notre site Web au www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

