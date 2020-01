AlphaCredit© conclut un accord visant à lever à hauteur de 125 M$ US auprès d'un groupe d'investisseurs mené par le Fonds Amérique latine de SoftBank





MIAMI, 27 janvier 2020 /CNW/ - AlphaCredit©, une plateforme techno-financière centrée sur l'Amérique latine et spécialisée dans les prêts à la consommation et les solutions financières pour PME, annonce avoir conclu une prise de participation pouvant atteindre 125 millions de dollars US, menée par le Fonds Amérique latine de SoftBank, l'un des principaux investisseurs technologiques au monde. Cette injection de capital permettra à AlphaCredit© de consolider sa place parmi les principales plateformes technologiques financières en Amérique latine, de poursuivre son expansion et de conjuguer les avantages concurrentiels que lui procure son modèle d'entreprise éprouvé et rentable. L'accord est soumis, parmi d'autres conditions de clôture habituelles, à l'approbation de l'autorité mexicaine de la concurrence (COFECE) et de certains tiers.

« Nous tenons à remercier le Fonds Amérique latine de SoftBank et les autres investisseurs participants à ce tour de table de la confiance qu'ils nous ont accordée, à nous et notre modèle d'entreprise innovant. Une technologie de pointe et un soutien financier solide nous ont permis de réaliser une croissance exponentielle tout en favorisant le développement économique d'un nombre plus important de personnes dont l'accès au crédit est limité », a déclaré Augusto Álvarez, cofondateur et co-chef de la direction d'AlphaCredit©.

Dans la même veine, José Luis Orozco, également cofondateur et co-chef de la direction d'AlphaCredit©, a précisé : « Par cette prise de participation, nous allons pouvoir continuer d'accorder aux particuliers et aux petites entreprises des prêts à la fois rapides, faciles et flexibles, les aidant ainsi à améliorer leur qualité de vie et favorisant la croissance économique. »

Commentant son modèle d'entreprise, Paulo Passoni, associé directeur des investissements chez SoftBank Group International, a observé : « AlphaCredit© accorde aux particuliers et aux petites entreprises des lignes de crédit rapides et bon marché via un système de déduction programmé qui, les taux de défaillance étant peu élevés, permet de bénéficier de taux d'intérêt peu élevés. Son approche exemplaire la démarque de tous les acteurs dans l'écosystème, raison de plus pour nous d'être si enthousiastes à l'idée de soutenir ces entrepreneurs ingénieux alors qu'ils s'emploient à changer le paysage au Mexique et en Colombie. »

AlphaCredit© est présente sur les marchés mexicain et colombien, et ce, depuis huit ans, totalisant plus d'un milliard de dollars US en prêts accordés à ses clients issus du segment de la population encore mal desservi par les banques traditionnelles ou n'ayant pas accès à d'autres formes de financement. Au travers de ses plateformes, à savoir AXS Access, Check!, Alcanza Capital et Bontu, AlphaCredit© assure son offre de prêts sur mesure tant aux consommateurs qu'aux PME.

Pour ce tour de table de série B, SoftBank a été appuyée par d'autres fonds de capital-risque internationaux de premier plan, ainsi qu'un groupe d'investisseurs actuels, souhaitant apporter leur expérience au développement du secteur techno-financier d'Amérique latine.

Reprenant son propos, José Luis Orozco, cofondateur d'AlphaCredit©, a déclaré : « Nous tenons à promouvoir l'inclusion financière par l'innovation et le développement technologique. Cet engagement nous amène à concilier le meilleur des deux mondes en rendant efficace l'accès au crédit et aux solutions financières en faveur des secteurs mal desservis par les banques traditionnelles. »

À propos d'AlphaCredit©

AlphaCredit©, l'une des plateformes techno-financières à la croissance la plus rapide, est aussi l'un des principaux acteurs en Amérique latine offrant aux consommateurs et aux PME, tant au Mexique qu'en Colombie, par des approches novatrices et des technologies de pointe, des prêts à la consommation et des solutions financières.

Mise en garde spéciale concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux qui y sont exprimés. Par ailleurs, cette communication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de valeurs mobilières.

