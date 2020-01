Avis aux médias - Mise à jour de la Ville de Montréal sur la crise actuelle du recyclage

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable des services aux citoyens, de l'environnement, de l'approvisionnement et du matériel roulant ainsi que des relations gouvernementales au comité exécutif, Jean-François Parenteau feront une...

NOW Plastics, une entreprise de finances et de chaîne d'approvisionnement mondiale au service des marchés industriels et des emballages flexibles dans le monde entier, propose désormais une large gamme de solutions d'emballage et de films qui...