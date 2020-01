Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste





OTTAWA, le 27 janv. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste :

« L'Holocauste a été l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire de plus de six millions de Juifs qui ont été assassinés sans raison durant l'Holocauste et des innombrables autres victimes des atrocités perpétrées par le régime nazi.

« Nous rendons également hommage aux survivants et nous nous rappelons leurs histoires de courage, d'espoir et de persévérance face à des horreurs innommables. Nous reconnaissons aussi les héros qui ont risqué leur vie pour sauver celles des autres.

« Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale, est en Pologne aujourd'hui pour assister aux commémorations entourant le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau et souligner l'engagement constant du Canada à préserver la mémoire des victimes et des survivants de l'Holocauste. La visite d'aujourd'hui fait suite à son voyage à Jérusalem, où elle a pris part au cinquième Forum international sur la Shoah qui s'est déroulé sur le thème « Se souvenir de la Shoah, lutter contre l'antisémitisme ».

« Malheureusement, la violence, la xénophobie et la montée de l'antisémitisme continuent de menacer les communautés juives au Canada et à travers le monde. En tant que pays, nous devons, par nos paroles et nos actes, nous attaquer à la résurgence de l'antisémitisme chez nous et à l'étranger. Voilà pourquoi nous nous sommes appuyés sur la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste pour élaborer la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme. Nous avons également réaffirmé notre adhésion aux principes de la Déclaration du Forum international de Stockholm sur l'Holocauste et appuyé l'adoption de la déclaration ministérielle de 2020 de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste.

« Le Canada condamnera toujours vigoureusement de telles horreurs. Nous sommes déterminés à dénoncer la haine et la discrimination sous toutes leurs formes. Nous réaffirmons notre volonté d'enseigner l'Holocauste afin de ne jamais en oublier les sombres leçons. De concert avec nos partenaires nationaux et internationaux, nous continuerons de promouvoir et de défendre le pluralisme, l'inclusion et les droits de la personne au pays et à travers le monde.

« J'encourage les Canadiens à prendre un moment aujourd'hui pour penser aux victimes et aux survivants de l'Holocauste. Nous honorerons leur mémoire en continuant à lutter contre la haine, à protéger les plus vulnérables et à faire du monde un endroit plus pacifique et plus prospère pour tous en promettant : "Plus jamais". »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 27 janvier 2020 à 09:00 et diffusé par :