Un sondage de la TD révèle que si la moitié des Québécois connaissent le rôle essentiel que jouent les REER et les CELI dans leur stratégie d'épargne, les deux tiers d'entre eux ne parviennent pas à distinguer ce qui les différencie l'un de l'autre





Les Québécois trouveront à la TD les outils, les ressources et les conseils dont ils ont besoin pour aborder en toute confiance la période des REER

MONTRÉAL, le 27 janv. 2020 /CNW/ - Un nouveau sondage de la TD établit que lorsque vient le temps de privilégier un véhicule d'épargne en prévision de l'avenir, de nombreux Québécois ne s'y retrouvent tout simplement pas. Bien que plus de la moitié des Québécois sondés voient leur compte d'épargne libre d'impôt (CELI) (53 %) et leur régime enregistré d'épargne-retraite REER (56 %) comme un élément indispensable de leur stratégie d'épargne, près du tiers (32 %) d'entre eux admettent ne pas savoir ce qui différencie ces deux produits financiers.

« Que vous planifiiez pour une retraite encore loin dans le temps ou pour un objectif à plus court terme, deux options bien connues du public, les REER et les CELI, constituent des solutions de premier plan quand vient le temps de faire fructifier votre épargne, explique Sylvie Demers, présidente, direction du Québec, Groupe Banque TD. Comme de nombreux Québécois se sont fixé des objectifs à long et à court terme, une combinaison alliant CELI et REER s'avère dans bien des cas la bonne solution. Cependant, il importe de comprendre les principales différences entre les deux : vous aurez alors l'impression d'avoir mis en place le bon plan pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers tout en répondant à vos besoins. »

Les avis des Québécois interrogés divergent quant à la meilleure façon d'épargner

Lorsqu'il est question d'épargne en vue de la retraite, le REER est souvent perçu comme le meilleur choix (55 % des répondants au sondage, comparativement à 21 % des répondants qui voient plutôt le CELI comme la solution à privilégier). En revanche, le CELI est le premier choix des Québécois interrogés en matière de rénovation résidentielle (46 % par rapport à 15 % qui préfèrent le REER).

Les résultats du sondage sont divisés quant à la meilleure façon d'épargner pour une mise de fonds sur une première propriété. Ainsi, 26 % des Québécois interrogés croient que le CELI est la meilleure option, comparativement à 34 % qui croient que le REER s'impose comme solution. Même les propriétaires d'expérience sont tiraillés, puisque 14 % d'entre eux voient le REER comme la bonne option pour épargner pour une mise de fonds sur une nouvelle propriété (qui n'est pas leur première), en dépit des conséquences fiscales connexes.

Les Québécois sondés montrent une incertitude encore plus grande lorsqu'il est question des retombées fiscales associées à ces deux véhicules d'épargne. Par exemple, 35 % des répondants québécois ont dit ne pas comprendre les conséquences fiscales d'un CELI, alors que 31 % disaient la même chose au sujet du REER. En outre, presque un répondant sur cinq (17 %) disait qu'il choisirait un CELI pour réduire son revenu imposable pour l'année suivante, ce qui confirme le manque de compréhension sur la façon dont fonctionne le CELI, qui ne permet pas à son titulaire de réduire son revenu imposable.

« Les données du sondage démontrent que de nombreux Québécois ne comprennent pas tout à fait les caractéristiques d'un CELI et d'un REER, comme les avantages fiscaux et les conséquences associées à un retrait, précise Mme Demers. Un conseiller peut vous donner des renseignements sur ces produits financiers et travailler avec vous en vue d'évaluer votre situation personnelle et de trouver les solutions adéquates qui répondront à vos objectifs particuliers et à vos besoins financiers. »

La TD offre aux Québécois des conseils sur la façon de s'y prendre pendant la période des REER

Des recherches antérieures menées dans le cadre de l'indice de santé financière de la TD indiquent que les Canadiens interrogés ne sont pas certains d'être sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme, et 62 % d'entre eux ne savent pas à qui s'adresser pour obtenir des conseils financiers. Pour faciliter la période des REER et la date limite de production des déclarations de revenus à venir, la TD invite ses clients à se présenter en succursale pour avoir une conversation axée sur les conseils et passer en revue leur épargne et leur portefeuille de placement. La TD offre également une gamme d'outils et de ressources, en personne et en libre-service, notamment un guide complet, pour aider les clients à comprendre les différences entre les CELI et les REER. Elle propose également une offre pour un temps limité (lancée en novembre 2019) à l'intention des clients, nouveaux et actuels, qui ouvriront un nouveau compte REER ou CELI et y verseront au moins 1 000 $ d'ici le 9 février. Pour en savoir plus et trouver une succursale participante, visitez le www.td.com/fr.

À propos du sondage

Ces résultats sont fondés sur un sondage Ipsos réalisé du 17 au 19 décembre 2019 pour le compte de la TD. Un échantillonnage représentatif de 1 500 Canadiens âgés de 18 ans ou plus, dont 309 répondants provenaient du Québec, a répondu à un sondage en ligne. Le sondage comprend une marge d'erreur de plus ou moins 2,9 points de pourcentage.

