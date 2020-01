Loto-Québec célèbre 50 ans d'histoire - C'est le retour de la loterie mensuelle, la première loterie de Loto-Québec à avoir fait des gagnants il y a 50 ans!





MONTRÉAL, le 27 janv. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son 50e anniversaire, Loto-Québec annonce le retour de la loterie mensuelle, la toute première loterie à avoir vu le jour en janvier 1970. Le nouveau billet Loterie mensuelle est disponible dès aujourd'hui au coût de 2 $, soit le même prix que lors de sa première apparition, et sera en vente pendant six semaines. Le tirage aura lieu le 14 mars 2020, exactement 50 ans après le premier tirage de Loto-Québec. Cette fois, cinq gros lots de 125 000 $ seront en jeu!

Citation

« Loto-Québec en a fait du chemin depuis 1970 et n'a jamais cessé d'évoluer. Notre 50e anniversaire est l'occasion de faire un clin d'oeil à notre toute première loterie, qui avait connu un franc succès à l'époque et avait permis de couronner nos premiers gagnants », déclare Lynne Roiter, présidente et chef de la direction.

Faits saillants

Pour célébrer son 50 e anniversaire, Loto-Québec revient aux sources en lançant le billet Loterie mensuelle. En vente dès le 27 janvier, cette loterie offre notamment cinq lots de 125 000 $.

anniversaire, Loto-Québec revient aux sources en lançant le billet Loterie mensuelle. En vente dès le 27 janvier, cette loterie offre notamment cinq lots de 125 000 $. Le premier tirage de cette loterie, et de l'histoire de Loto-Québec, a eu lieu le 14 mars 1970. Plus d'un million de Québécois y ont participé.

À l'époque, les gens pouvaient se procurer un billet de la loterie mensuelle en se présentant dans les banques et dans les caisses populaires ou en postant un bon de participation et 2 $ à Loto-Québec.

Pour procéder à ce premier tirage, un souper-spectacle a été organisé au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Les gagnants ont été couronnés en direct à la télévision.

à Montréal. Les gagnants ont été couronnés en direct à la télévision. Depuis ses débuts, la société d'État a remis aux Québécois près de 30 milliards de dollars en lots et plus de 1 800 lots de 1 000 000 $ ou plus.

Loterie mensuelle en bref

Date de mise en marché : 27 janvier 2020

Tirage : 14 mars 2020

Gros lots : 5 x 125 000 $

Autres lots : 5 x 50 000 $ et 5 x 25 000 $

5 x 25 000 $ Coût du billet : 2 $

Chances de gagner 125 000 $ : 1 sur 600 000

Chances de gagner un lot : 1 sur 7

Nombre de billets disponibles : 3 000 000



Lancement d'un microsite soulignant les 50 ans de Loto-Québec

Loto-Québec a lancé un microsite dans le cadre de son 50e anniversaire. La plateforme est présentée sous forme de ligne du temps pour mettre de l'avant les grands jalons de l'histoire de la société, de 1970 à aujourd'hui. En plus des faits marquants, le microsite contient de beaux témoignages écrits et vidéos permettant de découvrir les précieuses relations qu'entretient Loto-Québec avec des partenaires, des entreprises locales, des entreprises d'économie sociale et des fondations. La section Amusez-vous du site se veut plus ludique et permet de faire vivre l'expérience du jeu et du divertissement aux visiteurs.



À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. En 2019, Loto-Québec a versé 88 lots de 1 000 000 $ ou plus. Les loteries Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 23 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Nos gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants du site Loteries.

Site Loteries : loteries.lotoquebec.com

Mot-clic : #lotoquebec

twitter.com/lotoquebec

facebook.com/LotoQuebecLoteries

youtube.com/LotoQuebec

instagram.com/lotoquebec_officiel

linkedin.com/company/loto-quebec

SOURCE Loto-Québec

Communiqué envoyé le 27 janvier 2020 à 06:00 et diffusé par :