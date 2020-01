Les céréales LION® jouent la carte de la parodie et lancent le premier parfum inspiré des céréales du petit-déjeuner





PARIS, 27 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Les céréales LION® annoncent aujourd'hui le lancement du parfum Eau de Lion, inspiré des irrésistibles notes de caramel et de chocolat qui font rugir de plaisir des millions de gourmands à l'heure du petit déjeuner. Ce lancement s'accompagne d'une campagne de communication au ton volontairement humoristique et totalement décalé, qui s'approprie de manière parodique les codes des publicités de parfum pour hommes. Puissance et esprit sauvage des céréales LION® sont ici transposés au parfum Eau de lion dans un film de 15 secondes conçu et réalisé par l'agence londonienne Mother (https://youtu.be/C09FzK9r7wA).

Véritable parfum, la création Eau de Lion est l'aboutissement de plusieurs mois de développement aux côtés d'une talentueuse créatrice parfumeuse. Elle a fait appel aux dernières innovations en matière de parfumerie afin d'obtenir un parfum qui puisse être porté tout en évoquant l'odeur d'un petit déjeuner avec des céréales LION®.

« Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d'innover pour divertir et marquer les esprits de notre public de jeunes adultes lors de nos prises de parole. Quelle meilleure manière de le prouver qu'en mettant en bouteille les plus belles notes olfactives de leur petit déjeuner préféré avec les céréales LION®, dans une campagne à la tonalité délibérément décalée et humoristique. Avec un pschitt d'Eau de Lion, les fans de LION® peuvent désormais adopter le LION Style dès le réveil ! Nos fans devraient rugir de plaisir à la découverte de ce parfum unique. » explique Marc Sanchez, Senior Brand Manager chez Nestlé Céréales.

Le nouveau parfum est une édition limitée, avec 300 flacons à gagner* pour les plus chanceux. Le public pourra découvrir la fragrance exclusive Eau de Lion en participant à un jeu sur le site : http://www.eaudelion.com

*Le parfum Eau de Lion n'est pas disponible à la vente. 300 flacons seront à gagner par le biais d'un jeu disponible en ligne sur le site : http://www.eaudelion.com.

Pour participer au jeu, le participant doit se connecter sur le site : http://www.eaudelion.com, du 27 janvier 2020 au 28 février 2020, 23h59 inclus, heure française.

A propos des Céréales LION®

Non seulement les céréales LION® sont délicieusement gourmandes, avec le mariage unique du caramel et du chocolat, mais en plus elles contribuent à un petit-déjeuner équilibré pour aider à bien commencer la journée ! Les ingrédients de nos céréales LION® sont étudiés puis sélectionnés avec soin, afin de vous offrir chaque jour un délicieux petit-déjeuner. Les céréales LION® Caramel et Chocolat contiennent 41,3% de blé complet. Lancées dans les années 2000, les céréales LION® sont distribuées en Europe et au Moyen-Orient.

A propos de Cereal Partners Worldwide

Cereal Partners Worldwide (CPW) est le leader mondial des céréales de petit-déjeuner, à l'origine de Nestlé Breakfast Cereals, avec des produits iconiques tels que NESQUIK®, FITNESS®, CHEERIOS® et CHOCAPIC®. Avec plus de 50 marques adaptées à tous les âges et à tous les modes de vie, CPW s'efforce d'améliorer le petit-déjeuner avec des aliments savoureux et nutritifs qui aident à commencer la journée de la meilleure façon possible.

Créé en 1990, CPW est un partenariat de longue date entre Nestlé et General Mills, s'appuyant sur les forces de ses deux partenaires. Basée en Suisse, CPW dispose d'un solide réseau mondial avec 4 000 collaborateurs, 15 sites de production et des équipes de vente dans plus de 130 pays.

Pour plus d'informations, visitez : www.nestle-cereals.com

