Invitation aux médias - Conférence de presse - Regroupement dans le domaine de l'innovation et de la transition énergétique





QUÉBEC, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il fera une annonce concernant un regroupement dans le domaine de l'innovation et de la transition énergétique. Il sera accompagné du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet.

Date : Le 24 janvier 2020



Heure : 14 h



Lieu : Institut de recherche sur l'hydrogène (IRH)

Université du Québec à Trois-Rivières

Pavillon X-Tapan-K.-Bose, salle 0730

3351, boulevard des Forges

Trois-Rivières (Québec)

G8Z 4M3

Claude Potvin Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord Tél. : 418 928-9921

