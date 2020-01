Les autorités en valeurs mobilières du Canada publient les données détaillées d'un examen de la représentation féminine aux postes d'administrateurs et de membres de la haute direction





TORONTO, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les autorités en valeurs mobilières du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, du Québec et de la Saskatchewan (les autorités participantes) ont publié aujourd'hui les données ayant servi à établir l'Avis multilatéral 58-311 du personnel des ACVM, Rapport du cinquième examen du personnel sur la représentation féminine aux postes d'administrateurs et de membres de la haute direction, publié le 2 octobre 2019.

Il s'agissait du cinquième examen annuel consécutif des autorités participantes sur la représentation féminine au conseil d'administration et à la haute direction.

Les données ont été compilées à partir de documents publics déposés au moyen de SEDAR et comprennent les noms, secteurs d'activité et dates de fin d'exercice des 641 émetteurs non émergents qui faisaient partie de l'échantillon. Ces émetteurs avaient une fin d'exercice tombant entre le 31 décembre 2018 et le 31 mars 2019, et ont déposé une circulaire de sollicitation de procurations ou une notice annuelle avant le 31 juillet 2019.

Les autorités participantes ont déjà publié les données sous-jacentes relatives aux émetteurs inclus dans les quatre premiers examens annuels, exposés dans l'Avis multilatéral 58-307 du personnel des ACVM (2015), l'Avis multilatéral 58-308 du personnel des ACVM (2016), l'Avis multilatéral 58-309 du personnel des ACVM (2017) et l'Avis multilatéral 58-310 du personnel des ACVM (2018).

Aujourd'hui, les autorités participantes publient également les données relatives à des émetteurs qui ne faisaient pas partie des échantillons des examens précédents :

On peut les consulter sur les sites Web des autorités participantes.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Investisseurs : adressez-vous à votre autorité en valeurs mobilières

Médias : reportez-vous à la liste des représentants provinciaux ou territoriaux ci-dessous, ou communiquez avec nous à l'adresse suivante : media@acvm-csa.ca.

