Theramex acquiert des droits commerciaux sur le contraceptif oral Zoely





LONDRES, 22 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Theramex a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif en vue d'acquérir de nouveaux droits sur Zoely®, un contraceptif oral breveté, auprès de MSD, le nom commercial de Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, États-Unis. Theramex commercialise actuellement Zoely® dans 11 pays européens, et cette transaction portera le nombre total de marchés à plus de 50 à l'échelle mondiale. MSD conserve les droits aux États-Unis et au Canada.

Anish Mehta, PDG de Theramex, a déclaré : « Zoely est l'un des produits phares de Theramex, nous sommes donc ravis d'avoir acquis d'autres droits auprès de MSD. Cela marque une autre étape passionnante dans notre expansion mondiale, illustrant davantage notre engagement envers les patients en renforçant notre portefeuille d'options de traitement innovantes pour les femmes. »

Zoely est une pilule contraceptive orale combinée associant deux hormones stéroïdes : le 17-bêta-oestradiol, un oestrogène structurellement identique à l'oestrogène majeur produit par les ovaires des femmes non enceintes en bonne santé et l'acétate de nomegestrol, un progestatif qui imite la progestérone naturelle produite par le corps.

À propos de Theramex

Theramex est une société pharmaceutique de premier plan à l'échelle mondiale, spécialisée dans la santé des femmes. Avec un large portefeuille de marques innovantes et établies couvrant la contraception, la fertilité, la ménopause et l'ostéoporose, Theramex accompagne les femmes à chaque étape de leur vie. Notre vision est d'être un partenaire de vie pour les femmes et les professionnels de la santé qui les traitent en fournissant des solutions innovantes et efficaces qui soignent et soutiennent les femmes à chaque étape de leur vie. Pour en savoir plus sur Theramex, veuillez consulter le site www.theramex.com.

