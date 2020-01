KDC/ONE va faire l'acquisition de Shanghai Paristy Daily Chemical Co., Ltd.





La pénétration en Asie accroît considérablement les capacités de KDC/ONE en termes de gestion de ses marques dans le monde entier

LONGUEUIL, Quebec, 22 janvier 2020 /CNW/ - Knowlton Development Corporation (« KDC/ONE » ou la « Société »), un chef de file mondial dans la formulation et la fabrication personnalisées de solutions pour les marques de produits de beauté, de soins personnels et d'entretien domestique, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord contraignant en vue de l'acquisition de Shanghai Paristy Daily Chemical Co., Ltd. (« Paristy ») l'une des plus grandes sociétés de formulation et de fabrication de produits de beauté en couleurs, basée à Shanghai, en Chine. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Cette acquisition stratégique, qui devrait être conclue au cours du premier trimestre 2020, est la première de la Société en Asie, et elle souligne encore plus l'engagement de KDC/ONE à fournir des solutions de formulation sur mesure et d'innovation de fabrication et d'emballage verticalement intégrées à ses clients en Asie et à ses partenaires de marques dans le monde entier.

Fondée en 2002, KDC/ONE a connu une croissance organique et par le biais d'acquisitions pour devenir une société de pointe dans les secteurs de la formulation personnalisée et de la fabrication. Grâce à 16 établissements ultramodernes situés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, KDC/ONE offre des services haut de gamme dans les domaines de l'innovation, de l'excellence opérationnelle et de la rapidité de la commercialisation à des marques très connues aussi bien qu'à de nouvelles marques. Soutenue par Cornell Capital, qui a acquis KDC/ONE en décembre 2018, avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, Investissement Québec et HarbourVest Partners, KDC/ONE a presque doublé la taille de la Société au cours de l'année, en ajoutant de nouvelles technologies et en se développant dans le monde entier, en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, et en intégrant avec succès trois acquisitions. Plus récemment, KDC/ONE a annoncé son accord de fusion avec le Groupe HCT, créant ainsi un fournisseur de solutions complètes et innovantes pour des clients allant de grandes sociétés figurant sur la liste Fortune 500 à des marques indépendantes, émergentes et de prestige.

Avec une expertise inégalée des produits de soins personnels en poudre et liquide pour les lèvres et le visage, et une solide expérience du service aux marques de produits de beauté émergentes aussi bien qu'aux marques établies sur le marché de masse remontant jusqu'aux années 1960, Paristy est devenue un partenaire digne de confiance pour les grandes marques d'Amérique du Nord, d'Europe et du marché chinois. Dirigée par Jerome Shen, Angel Luo et une équipe dynamique de professionnels du développement et de la fabrication de produits, la société a une présence dans le monde entier et une excellente réputation pour la qualité et le service. Paristy exploitera deux installations de premier ordre, dont un centre de R&D et d'innovation très pointu à Taiwan et une usine de fabrication en Chine continentale.

« Nous sommes heureux d'accueillir Paristy dans la famille KDC/ONE. Ce sera notre premier centre de fabrication en propriété exclusive dans la région de l'Asie-Pacifique, ce qui renforcera notre capacité de répondre aux besoins de notre clientèle mondiale du secteur de la beauté de prestige et nous permettra de diversifier et d'élargir cette clientèle dans le monde », a indiqué Henry Cornell, fondateur et associé principal de Cornell Capital. « Avec plus de 50 ans d'expérience en Asie et un engagement commun visant à fournir des capacités de fabrication de produits innovants très pointus de haute qualité à ses clients, Paristy est le partenaire idéal avec lequel nous pourrons étendre l'empreinte opérationnelle de KDC/ONE en Chine. »

« La réputation d'innovation de KDC/ONE et son engagement à fournir des services à valeur ajoutée à ses marques lui ont permis de se distinguer en Amérique du Nord et en Europe, et nous sommes heureux de pouvoir jouer un rôle clé dans l'expansion de sa présence et sa croissance sur le marché asiatique », a déclaré Jerome Shen, président de Paristy, qui continuera à exercer ses fonctions de directeur d'exploitation de Paristy sous la direction de KDC/ONE. « Nous considérons cette transaction qui nous permet de rejoindre le groupe KDC/ONE comme un élément positif tant pour notre équipe que pour nos clients, qui bénéficieront grandement de cette plateforme élargie créée pour nos technologies et nos capacités de production actuelles. »

« KDC/ONE se réjouit de toutes les nouvelles possibilités que cette combinaison apporte à la Société. Paristy a démontré ses capacités de formulation et de fabrication de poudres compactes et humides, ainsi que d'autres produits de beauté en couleurs innovants, y compris des anticernes, des bases de teint et des fonds de teint », a déclaré Nicholas Whitley, président-directeur général de KDC/ONE. « L'inclusion de Paristy au sein de KDC/ONE réaffirme notre engagement à fournir nos solutions à notre fidèle clientèle en Asie et à nos partenaires de marques dans le monde entier. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer étroitement avec Jerome et son impressionnante équipe. »

« Il s'agit d'un jalon très important pour KDC/ONE alors que la Société est en train de s'implanter en Asie », a déclaré Joyce I-Yin Hsu, associée et responsable de l'Asie pour Cornell Capital. « Nous continuons à entrevoir des opportunités significatives dans la région, et nous sommes convaincus que cette acquisition renforcera encore plus la plateforme de KDC/ONE pour ses clients dans le monde entier. Je suis fière de notre équipe en Asie, qui a joué un rôle déterminant dans l'établissement de la relation entre Paristy et KDC/ONE, et je suis impatiente de découvrir tout ce qui nous attend en liaison avec cette plateforme innovante et à croissance rapide. »

À propos de KDC/ONE

KDC/ONE est l'un des principaux fournisseurs de solutions de fabrication et d'emballage pour les secteurs des produits de beauté, de soins personnels et d'entretien domestique. Fondée en 2002, KDC/ONE a son siège social à Longueuil, au Québec, et compte plus de 5 000 employés répartis entre 16 installations de pointe situées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. KDC/ONE exploite également deux centres d'innovation et de R&D de pointe. La société fournit des services haut de gamme dans les domaines de l'innovation, de l'excellence opérationnelle et de l'accélération de la commercialisation à de nombreuses marques de prestige aussi bien qu'à de nouvelles marques. Au cours des quatre dernières années, KDC/ONE a connu une croissance rapide grâce à l'acquisition de huit sociétés réputées. Plus récemment, KDC/ONE a annoncé son accord de fusion avec HTC Group, un fournisseur important de solutions de fabrication complètes pour les marques de produits de beauté. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.kdc-one.com.

À propos de Paristy

Paristy est une société spécialisée dans la formulation et la fabrication de produits de beauté en couleurs pour des marques de produits de beauté émergentes aussi bien que pour des marques de prestige et des marques établies sur le marché de masse Avec une histoire qui remonte à 1968 à Taiwan, Paristy exploite son usine à Shanghai depuis 1993.

À propos de Cornell Capital

Cornell Capital LLC est une société de placement en capital-actions établie aux États-Unis avec 3,0 milliards USD de fonds sous mandat de gestion et des bureaux à New York et à Hong Kong. En partenariat avec des équipes de gestion solides et entrepreneuriales, la société adopte une approche axée sur la valeur pour investir dans les secteurs de la consommation, des finances et de l'industrie. Henry Cornell, fondateur et associé principal, a été vice-président de la division des services bancaires d'investissement de Goldman Sachs avant de fonder Cornell Capital en 2013. Il dirige une équipe de direction très expérimentée avec une expérience combinée des investissements de plusieurs dizaines d'années. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.cornellcapllc.com.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de longue date qui gère surtout des fonds pour des régimes d'assurances et de pensions publics et parapublics. Au 30 juin 2019, elle contrôlait 326,7 milliards CAD d'actifs sous mandat de gestion. La CDPQ, qui est l'un des gestionnaires de fonds institutionnels les plus importants du Canada, investit sur des grands marchés financiers, dans des participations au capital actions d'entreprises non cotées en bourse, dans l'infrastructure, dans l'immobilier et dans des dettes privées. Pour plus d'informations, visitez cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À propos d'Investissement Québec

La mission d'Investissement Québec est d'encourager la croissance des investissements au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois dans chaque région. La société offre aux entreprises une gamme complète de solutions financières, y compris des prêts, des garanties de prêts et des investissements en actions, afin de les soutenir à toutes les étapes de leur développement. Elle est également responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection pour des investissements étrangers.

À propos de HarbourVest Partners

HarbourVest est un spécialiste indépendant en investissements sur des marchés privés dans le monde entier avec 36 ans d'expérience et plus de 58 milliards de dollars en fonds sous mandat de gestion au 31 mars 2019. La puissante plateforme mondiale de la société offre à ses clients des opportunités d'investissements par le biais de placements en fonds primaires, d'investissements secondaires et de co-investissements directs dans des fonds mixtes ou dans des comptes gérés séparément. Les clients qui collaborent avec HarbourVest ont accès à des solutions personnalisées, des relations de longue durée, des informations utilisables et des résultats qui ont fait leurs preuves.

Contacts avec la presse :

Cornell Capital

Jon Keehner / Tim Ragones / Kate Clark

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

212-355-4449

KDC/ONE

Valérie Gonzalo

AGO Communications

514-626-6976

valerie@agocom.ca

SOURCE Cornell Capital LLC

Communiqué envoyé le 22 janvier 2020 à 08:00 et diffusé par :