L'innovateur en sécurité des données Secure Channels choisit les plateformes de gestion des clés de chiffrement et d'octroi de licences logicielles de Thales pour sa solution de sécurité de l'IdO





Thales a annoncé que sa plateforme de gestion de chiffrement et de licences logicielles ont été choisies par Secure Channels pour protéger les clés de chiffrement à résilience quantique de ses dispositifs IdO. Grâce à la plateforme de gestion de Thales, les clients des deux sociétés bénéficieront d'une protection accrue des données, quel que soit le dispositif connecté, même si aucune protection n'est actuellement en place. En outre, la plateforme d'octroi de licences logicielles de Thales permettra aux clients et fournisseurs de Secure Channels d'accéder facilement à sa technologie logicielle de cybersécurité, garantissant ainsi que tous les dispositifs IdO seront protégés en toute simplicité, à la source ou rétrospectivement.

« Le logiciel de gestion des droits d'utilisation (EMS) Sentinel fourni par Thales a permis à la première génération de dispositifs connectés véritablement sécurisés de voir le jour », a déclaré Richard Blech, PDG de Secure Channels. « Avec l'augmentation considérable du nombre de dispositifs connectés récemment lancés sur le marché, beaucoup d'entre eux arrivent entre les mains d'utilisateurs sans véritable protection. L'outil EMS Sentinel nous a permis de lancer, gérer et distribuer notre solution de chiffrement dans des environnements hors ligne hautement sécurisés, avec des objets connectés au Cloud qui protègent l'abondance de données en transit. »

La plateforme de gestion des clés pour entreprise de Thales fournit un stockage sécurisé pour les clés de chiffrement plus volumineuses que la moyenne requises pour la protection des données sur le long terme. Le puissant système cryptographique XOTIC de Secure Channels offre des niveaux de chiffrement allant de 512 à plus de 8 000 bits. Le "niveau de base" de XOTIC est deux fois supérieur au niveau de chiffrement courant (256 bits), qui pourrait avoir une efficacité discutable face aux attaques post-quantique. La solution combinée de gestion des clés et de chiffrement évolué procure aux clients une protection des données hautement sécurisée au niveau des archives, sur l'ensemble des dispositifs IdO qu'ils développent et possèdent.

Les fabricants doivent relever le défi lié à la protection des données utilisateur transmises et stockées dans les dispositifs avec des contraintes de puissance, de bande passante et de CPU nécessitant l'utilisation d'un chiffrement approprié. Alors que la demande pour les objets connectés augmente, cette tendance a débouché sur une sécurité imparfaite des personnes malveillantes très susceptibles de s'emparer de données vulnérables. Ultra-compact et très performant, XOTIC fournit aux fabricants une solution robuste de chiffrement qui s'intègre aux dispositifs tout en préservant leur réactivité.

La collaboration procure aux fabricants et aux clients un meilleur accès à la solution XOTIC de Secure Channels via la plateforme de licences logicielles de Thales, Sentinel EMS. Cette plateforme offre des avantages en termes de sécurité aux fabricants de dispositifs qui transmettent des données utilisateur sensibles, à l'heure où les réglementations sur la confidentialité des données sont de plus en plus sévères

« La menace de l'informatique quantique est un sujet qui pourrait dominer le monde de l'entreprise au cours des prochaines années alors que les craintes liées à sa puissance de calcul devraient s'intensifier », déclare Sébastien Cano, vice-président principal en charge de la protection du Cloud et des activités de licences chez Thales. « Nous sommes ravis de travailler avec Secure Channels pour éliminer ces craintes dès aujourd'hui en protégeant tous les types d'objets connectés, quel que soit le niveau de protection dont ils disposent, et en permettant aux entreprises de se concentrer sur l'innovation et leur évolution, sans avoir le moindre doute quant à l'avenir de leurs données sensibles. Il est également vital que la sécurité soit perçue comme un outil facile à utiliser et aisément accessible, ce qu'offre notre plateforme de licences. »

