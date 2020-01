Invitation aux médias - La CCMM participe aux auditions publiques sur la problématique des locaux vacants sur les artères commerciales à Montréal





MONTRÉAL, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, participera aux auditions publiques qui ont lieu aujourd'hui sur la problématique des locaux vacants sur les artères commerciales.

Il sera disponible pour accorder des entrevues sur place et par téléphone.

Quand : Mardi 21 janvier 2020



Heure : 14 h



Lieu : Hôtel de ville 155, rue Notre-Dame Est Édifice Lucien-Saulnier, 2e étage Montréal

