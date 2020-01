Risen Energy annonce que sa première grande centrale électrique au sol équipée d'un système de suivi a été connectée au réseau au Kazakhstan





NINGBO, Chine, 21 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd, a récemment annoncé que sa centrale photovoltaïque de 50 MW au Kazakhstan a bien été connectée au réseau. Première grande centrale électrique au sol équipée d'un système de suivi et connectée au réseau au Kazakhstan, sa mise en oeuvre constitue un jalon important de la coopération entre le Kazakhstan et la Chine dans le secteur des énergies renouvelables.

La construction a débuté mi-2019 à Chulakkurgan et peu plus de six mois seulement ont été nécessaires pour raccorder l'installation au réseau. Risen Energy a fourni les composants polycristallins de 330 W et a également construit une nouvelle station de surpression de 110 KV et une ligne de livraison de 110 KV pour assurer le bon fonctionnement et la réussite du projet.

Risen Energy est la première entreprise photovoltaïque chinoise à investir dans la construction d'une centrale photovoltaïque au Kazakhstan. Grâce à ses remarquables avantages en termes de produits et à sa stratégie d'adaptation aux conditions locales, Risen Energy a investi dans de nombreuses centrales électriques dans le pays, prenant le dessus sur le marché et obtenant la préférence au niveau des investissements. Les deux projets de centrales photovoltaïques d'une capacité installée de 40 MW et de 50 MW, soutenus financièrement par la BERD, sont d'une grande importance. Ces deux projets sont devenus des éléments moteurs de l'expansion internationale de l'entreprise.

Depuis le lancement de l'initiative « Une ceinture, une route », Risen Energy n'a cessé de se développer sur les marchés étrangers. Outre le Kazakhstan, la société est également active en Ukraine, au Viet Nam et dans d'autres pays ciblés par l'initiative, accroissant les investissements partout dans le monde en vue de développer des centrales photovoltaïques et favorisant la transformation énergétique et le développement propre à l'échelle mondiale.

Xie Jian, le président de Risen Energy, a déclaré : « La connexion au réseau réussie de l'installation a consolidé notre réputation sur le marché kazakh, accroissant également notre compétitivité et notre influence sur d'autres marchés le long de l'initiative 'Une ceinture, une route'. Nous continuerons d'améliorer nos innovations technologiques, d'explorer de nouveaux marchés, de renforcer la coopération avec tous les partenaires et de fournir des technologies et des produits photovoltaïques de pointe à d'autres marchés en Chine et à l'étranger, tout en participant conjointement à la mise à niveau de la structure énergétique mondiale. »

