La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) fait le point au sujet d'une transaction proposée au Royaume-Uni





TORONTO, 20 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (TSX : AGF.B) a annoncé aujourd'hui que la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a informé Tilney Group qu'elle n'a pas approuvé la structure de transaction, telle qu'elle est proposée, relativement à la fusion précédemment annoncée de Smith & Williamson et de Tilney Group.

Les membres des directions et des conseils d'administration de Smith & Williamson et de Tilney Group maintiennent conjointement leur engagement à l'égard de la fusion. Des discussions avec la FCA sont en cours afin de déterminer les étapes à suivre.

Toutes les parties maintiennent leur plein engagement à l'égard de la fusion et continuent d'appuyer très fortement la justification stratégique sous-jacente incitant à unir les sociétés en question. On s'attend à ce que la conclusion de la transaction, qui reste assujettie à l'approbation d'organismes de réglementation, soit reportée.

