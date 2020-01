Fonds Dynamique élargit sa gamme de produits en lançant le Mandat privé spécialisé liquide Dynamique





TORONTO, le 20 janv. 2020 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce le lancement du Mandat privé spécialisé liquide Dynamique, son cinquième produit alternatif liquide. Cette nouvelle solution diversifiée utilise des stratégies de placement qui ne sont pas à la portée des fonds communs ordinaires.

« Les placements alternatifs liquides se sont imposés comme un élément important dans la composition d'un portefeuille. Grâce à ce nouveau mandat, les conseillers financiers disposent maintenant d'un plus grand nombre d'options spécialisées liquides pour mieux répondre aux besoins de leurs clients. Ils ont l'assurance que tous nos produits, qu'il s'agisse de fonds individuels ou de solutions tout-en-un, se fondent sur notre longue expérience dans l'univers des placements spécialisés », a déclaré Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique.

Géré par des portefeuillistes de Fonds Dynamique qui affichent une solide feuille de route dans les solutions alternatives, le Mandat privé spécialisé liquide Dynamique fait appel à trois stratégies, soit acheteur-vendeur sur actions et acheteur-vendeur sur obligations de sociétés ainsi qu'une autre axée sur les sources de revenus non traditionnelles. Il vise à procurer des rendements absolus positifs à long terme qui ne sont pas fortement corrélés avec ceux des principales catégories d'actif en investissant surtout dans un ou plusieurs fonds communs spécialisés liquides.

Ce nouveau mandat s'ajoute à la gamme de produits spécialisés liquides de Fonds Dynamique comprenant le Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, le Fonds de performance Alpha II Dynamique, le Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique ainsi que le Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique. Il constitue également la première option spécialisée liquide parmi les Mandats privés de placement Dynamique, qui ont attiré des actifs de cinq milliards de dollars depuis leur introduction en 2014.

Pour en savoir plus sur les produits spécialisés liquides de Fonds Dynamique et sur la manière dont ils peuvent rehausser les portefeuilles des clients, rendez-vous à http://www.dynamique.ca/fondsspecialises.

Les placements dans les fonds peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les placements ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

SOURCE Fonds Dynamique

Communiqué envoyé le 20 janvier 2020 à 09:00 et diffusé par :