Le fournisseur de communications sur le Cloud Melrose Labs se lance avec ambition pour s'imposer en tant que numéro 1 européen





ÉDIMBOURG, Écosse, 20 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Melrose Labs, le nouveau fournisseur de communications sur le Cloud, a commencé à déployer la première vague de ses services de communication pour la voix et la messagerie. La société souhaite s'imposer comme un concurrent de taille sur le marché grâce à sa vaste gamme de services de communication essentiels pour les entreprises de toutes tailles.

Le portefeuille de services de la start-up Melrose Labs est diversifié et va de la plateforme de communication en tant que service (CPaaS), au logiciel en tant que service (SaaS) en passant par les communications unifiées en tant que service (UCaaS). Cela inclut notamment un nombre croissant de services pour les communications par ligne fixe, mobile, satellite et Internet. L'objectif principal de ces moyens est la voix et la messagerie, avec une gamme d'API destinées aux tâches simples et complexes, et des services sophistiqués pour le marketing mobile, les notifications d'urgence et un système téléphonique PBX sur le Cloud. Les services de messagerie couvriront la messagerie riche, les SMS, les e-mails, les réseaux sociaux et les chats.

Au début de l'année 2020, la passerelle appelée « Tyr SMS Gateway » de Melrose Labs sera lancée pour que les développeurs puissent l'utiliser avec une large gamme d'API adaptées à n'importe quel développeur ou entreprise. Vers la fin de l'année 2020, la passerelle sera mise à la disposition des clients à des fins de production. Cette passerelle SMS haute fiabilité permettra aux entrprises du monde entier d'envoyer et de recevoir des SMS à et en provenance du personnel, des clients et des partenaires pour des utilisations en cas d'urgence, promotionnelles, informatives et autres.

Mark Hay, CEO/CTO et fondateur de Melrose Labs, a déclaré : « Nous voulons revendiquer un petit nombre de défis significatifs grâce à nos services de communications sur le Cloud innovants. Je crois fermement en la puissance des communications sur le Cloud pour permettre aux entreprises d'améliorer leur structure et l'expérience client. Grâce aux services vocaux et de messagerie, Melrose Labs sait que cela est réalisable. Si les communications sur le Cloud peuvent faire la différence pour nos clients, nous serons là pour fournir ce type de services. »

Melrose Labs pourra ultérieurement rechercher des investissements auprès de sociétés de capital-risque ou de capital-investissement pour l'aider à réaliser ses plans. Le Conseil d'administration de Melrose Labs pourra également considérer des acquisitions dans le cadre de sa croissance.

Le portefeuille de services de Melrose Labs entrera en concurrence dans les temps opportuns avec Twilio, Sinch, Vonage, Plivo, RingCentral et bien d'autres.

Pour en savoir plus sur Melrose Labs, rendez-vous sur melroselabs.com.

Site Web : melroselabs.com

Twitter : twitter.com/melroselabs

Facebook : facebook.com/melroselabs

LinkedIn : linkedin.com/company/Melrose-Labs

À propos de Melrose Labs

Melrose Labs est un fournisseur de services de communications sur le Cloud dans le domaine des communications fixes, mobiles, Internet et par satellite. Nos services sont destinés aux grandes et petites entreprises et visent à donner aux organisations les moyens d'améliorer leur structure et l'expérience client.

Melrose Labs a été fondée en août 2019 par Mark Hay, fondateur et ancien propriétaire et CEO/CTO de Hay Systems Ltd/ HSL mobile, l'agrégateur SMS basé au Royaume-Uni. Mark Hay a fondé HSL Mobile en 1999 et a vendu l'entreprise au groupe LINK Mobility basé à Oslo, en Norvège, en décembre 2018. Mark Hay apporte plus de 20 ans d'expérience dans la fourniture de services de communication à des sociétés telles que DHL, BAA, Capgemini, Goldman Sachs, John Lewis, IKEA, NCR et NHS.

Melrose Labs est une société privée basée à Édimbourg, en Écosse, au Royaume-Uni.

