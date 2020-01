La ministre Chagger a rencontré des intervenants communautaires lors de sa visite dans l'Ouest du Canada





L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, conclut une visite de cinq jours en Alberta et en Colombie-Britannique, et se dirige maintenant vers le Manitoba

VANCOUVER, le 17 janv. 2020 /CNW/ - La diversité et l'inclusion sont les fondements de l'identité canadienne, de même qu'une source de dynamisme social et économique. C'est pourquoi, cette semaine, l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, a passé cinq jours à Edmonton, à Calgary et dans la région du Grand Vancouver. Elle y a rencontré des partenaires de la communauté LGBTQ2, des communautés racialisées et du secteur de la jeunesse.

Durant son séjour dans l'Ouest, la ministre Chagger a eu des discussions constructives sur la façon dont le gouvernement du Canada peut continuer à habiliter les communautés, à sensibiliser la population et à éliminer les obstacles qui empêchent les Canadiens issus de communautés racialisées et minoritaires de participer pleinement à la société.

La ministre a d'abord visité le Pride Centre of Edmonton, un organisme sans but lucratif qui soutient plus de 1 000 personnes chaque mois à l'aide de programmes et de ressources destinés à la communauté. Au cours de discussions dirigées, des représentants d'organismes oeuvrant auprès de la communauté LGBTQ2 ont pu exprimer leurs préoccupations concernant le logement abordable et le soutien au logement. De plus, la ministre Chagger s'est entretenue avec des membres clés de la communauté LGBTQ2 à Calgary et à Vancouver. Les participants à ces séances de consultation ont mis en évidence les questions du financement, de la thérapie de conversion et de l'avancement du travail du Secrétariat LGBTQ2.

Outre ces tables rondes, la ministre Chagger a rencontré plusieurs représentants d'organismes communautaires importants, dont YOUCAN Youth Services, à Edmonton, Action Dignity et la Chinatown Foundation, à Vancouver.

La ministre Chagger a parlé des nombreuses mesures prises par le gouvernement pour soutenir les communautés LGBTQ2, les minorités ethniques et religieuses, et les jeunes. Parmi ces mesures, mentionnons :

Réaliser les plans visant à renforcer et à promouvoir la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, qui a comme objectif de contrer la discrimination et la haine fondées sur la race, en habilitant les communautés, en sensibilisant les gens et en faisant preuve de leadership au niveau fédéral.

Poursuivre les travaux du Secrétariat LGBTQ2 qui prône l'égalité pour les membres de la communauté LGBTQ2, la protection de leurs droits et la lutte contre la discrimination dont ils sont victimes, au moyen de différents changements politiques et législatifs.

Poursuivre le travail du Secrétariat de la jeunesse pour mettre en oeuvre la première Politique jeunesse du Canada et faire en sorte que le prochain Rapport sur la situation des jeunes adopte une approche intersectionnelle qui inclut la race.

Ces séances de consultation en Alberta et en Colombie-Britannique ont permis à la ministre Chagger de susciter des discussions enrichissantes sur l'avancement des dossiers relatifs à la diversité et à l'inclusion dans l'Ouest du Canada.

La ministre Chagger se dirige maintenant à Winnipeg, où elle poursuivra ses conversations avec des groupes communautaires et visitera le Musée canadien des droits de la personne. Par la suite, elle rencontrera ses collègues du Cabinet, avant la session parlementaire.

Citations

« Je suis honorée d'avoir ces importantes conversations avec les Canadiens au sujet de l'égalité des chances pour tous les membres de notre société et de l'avenir du climat social du Canada. En tant que nouvelle ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je tiens à rencontrer les membres des communautés LGBTQ2, des communautés racialisées et des minorités ethniques, ainsi que des représentants des jeunes afin de pouvoir prendre connaissance personnellement des préoccupations immédiates des Canadiens. Ensemble, nous pouvons bâtir un Canada plus diversifié et plus inclusif. »

-- L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

Liens connexes

Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019?2022

The Pride Centre of Edmonton

Outlink

YOUCAN Youth Services

Action Dignity

Vancouver Chinatown Foundation

Conseil jeunesse du premier ministre

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 17 janvier 2020 à 16:24 et diffusé par :