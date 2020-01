Le gouvernement du Canada et Wanuskewin collaborent au retour du bison





Le bison des plaines du parc national des Prairies fait ses débuts à Wanuskewin

WANUSKEWIN, SK, le 17 janv. 2020 /CNW/ - Les sites de Parcs Canada représentent ce que le Canada a de mieux à offrir et racontent qui nous sommes, y compris les histoires, les cultures et les contributions des peuples autochtones. Chef de file reconnue en matière de conservation, l'Agence Parcs Canada contribue de manière durable à la conservation de la faune depuis plus d'un siècle, y compris au rétablissement d'espèces comme le bison des plaines.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé que six bisons des plaines provenant du parc national des Prairies avaient été transférés avec succès vers Wanuskewin. Leur arrivée est un moment historique dans l'histoire de Wanuskewin, lieu candidat pour devenir un site du patrimoine mondial, grâce à la collaboration entre le parc patrimonial et Parcs Canada. Une célébration a eu lieu aujourd'hui à Wanuskewin avec des représentants de Parcs Canada, de Wanuskewin et d'autres partenaires pour souligner officiellement le transfert des bisons.

Le bison des plaines est une espèce emblématique clé de la région des grandes plaines et revêt une grande importance culturelle, économique et spirituelle pour les peuples autochtones des Prairies. La relation entre les bisons, les gens et le paysage est au coeur de l'histoire de Wanuskewin, vieille de quelque 6 000 ans, et ce retour des bisons dans le paysage marque un jalon pour tous les partenaires concernés. L'initiative lancée par Wanuskewin pour ramener le bison sur ses terres n'aurait pas été possible sans la vision promue par la campagne Thundering Ahead et la générosité de la Brownlee Family Foundation.

Le parc national des Prairies abrite une harde de bisons des plaines génétiquement purs qui fait l'objet de mesures de gestion. L'Agence Parcs Canada s'est engagée à fournir des animaux de souches génétiques diverses, exempts de maladies et n'ayant pas de gènes bovins, à des partenaires qui souhaitent établir des hardes de conservation et d'exposition. Dans le cadre de ce transfert de bisons depuis le parc national des Prairies, Parcs Canada et Wanuskewin sont des partenaires de la survie et du bien?être de ces animaux emblématiques et majestueux. Une harde originaire des États-Unis qui possède les caractères génétiques de la harde de Yellowstone se joindra aux bisons issus du parc national des Prairies.

En collaborant avec plus de 300 groupes autochtones à l'échelle du Canada, Parcs Canada et les peuples autochtones sont des partenaires dans la conservation du patrimoine naturel et culturel du Canada et dans la diffusion de l'histoire de lieux précieux, dont le parc national des Prairies et le parc patrimonial Wanuskewin.

« Le gouvernement du Canada est honoré de soutenir le patrimoine culturel des peuples autochtones des grandes plaines du Nord. En transférant des bisons des plaines provenant du parc national des Prairies vers Wanuskewin, à Saskatoon, Parcs Canada poursuit sont travail de leader dans le domaine de la conservation et contribue à la survie et au bien-être de cet animal emblématique et majestueux à l'échelle mondiale. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Les bisons arrivés du parc national des Prairies permettront d'établir une harde de conservation à Wanuskewin. Leur arrivée est le point culminant d'une vision définie dans le cadre de la campagne Thundering Ahead, mais il s'agit également d'un événement que nous attendons depuis que les bisons ont quitté ce paysage. Nous sommes ravis de les accueillir sur leurs terres d'origine et reconnaissants envers la famille Brownlee d'avoir contribué à faire de ce rêve une réalité. »

Darlene Brander

Directrice générale, Wanuskewin

« Nous espérons ramener les bisons à Wanuskewin depuis que nous avons lancé la campagne Thundering Ahead il y a trois ans, mais les peuples autochtones attendent ce moment depuis plus d'un siècle. Voir ces animaux revenir à Wanuskewin est un symbole et un rappel de notre force et de notre résilience. Ils représentent la réconciliation avec le territoire et les uns avec les autres. »

Felix Thomas

Président du conseil d'administration, Wanuskewin

Les faits en bref

Le parc national des Prairies a été créé en 1981 en vertu d'une entente fédérale-provinciale visant à conserver, à protéger et à mettre en valeur une partie des prairies. Seule une petite portion de cet écosystème demeure, ce qui fait du parc national des Prairies et des terres environnantes l'exemple représentatif le plus important de la région naturelle des Prairies.

Dans les collines arides, les badlands et les vallées fluviales érodées du parc national des Prairies et des environs vivent toujours divers animaux sauvages, notamment des antilocapres, des tétras des armoises, des crotales des prairies et les dernières colonies de chiens de prairie à queue noire au Canada .

. Les bisons des plaines ont été réintroduits au parc national des Prairies en décembre 2005, après une absence de 120 ans, pour restaurer un « régime de pâturage » de gros herbivores dans un secteur du bloc ouest du parc.

Wanuskewin est un site archéologique important, un lieu historique national ainsi qu'un centre d'interprétation et un centre culturel dont l'exploitation est assurée par la Wanuskewin Heritage Park Authority, qui est à but non lucratif. Il a pour mandat de favoriser une meilleure compréhension et appréciation des cultures évolutives des peuples autochtones des plaines du Nord.

Thundering Ahead a été lancé publiquement en 2017 pour amasser des fonds pour l'expansion du capital de Wanuskewin, la restauration des prairies, la désignation de site du patrimoine mondial de l'UNESCO et le retour du bison. Cette campagne nationale de levée de fonds a réuni des donateurs et des bienfaiteurs de partout en Amérique du Nord pour voir à la réalisation de cet extraordinaire renouvellement.

La Brownlee Family Foundation a fait don de cinq millions de dollars à la campagne de Wanuskewin, Thundering Ahead, pour initier le retour du bison au lieu historique national. Depuis 2013, Wayne Brownlee s'implique au sein de Wanuskewin en tant que co-président de la campagne, de vice-président du conseil d'administration et en tant que donateur. Son désir de « voir plus grand » a été l'élément déclencheur des plans visionnaires d'expansion de Wanuskewin. Wanuskewin est reconnaissant à Wayne et sa famille - Ina Lou, Ryan et Cara. Les installations des bisons à Wanuskewin seront nommées en l'honneur de la famille Brownlee.

pour initier le retour du bison au lieu historique national. Depuis 2013, s'implique au sein de Wanuskewin en tant que co-président de la campagne, de vice-président du conseil d'administration et en tant que donateur. Son désir de « voir plus grand » a été l'élément déclencheur des plans visionnaires d'expansion de Wanuskewin. Wanuskewin est reconnaissant à Wayne et sa famille - , Ryan et Cara. Les installations des bisons à Wanuskewin seront nommées en l'honneur de la famille Brownlee. Des bisons des plaines du parc national des Prairies ont été transférés à deux organisations : l'Université de la Saskatchewan et le parc patrimonial Wanuskewin. Parcs Canada a également fourni des bisons des bois et des bisons des plaines à des partenaires nationaux et internationaux, dont la Russie et les États-Unis.

