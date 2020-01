Étude sur la santé numérique : l'Estonie devance le Danemark en tant que championne européenne de la santé en ligne





BERLIN, 17 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La cybersécurité, l'interopérabilité et l'autonomisation des patients sont des préoccupations majeures dans le secteur européen de la santé, selon la dernière « Enquête européenne annuelle 2019 sur la santé en ligne » dans le cadre de laquelle plus de 500 professionnels de la santé ont été interrogés. L'étude, qui a été menée par l'HIMSS en coopération avec le cabinet de conseil en gestion McKinsey & Company, révèle également que l'Estonie a pris la place du Danemark et est désormais perçue comme le premier pays d'Europe en matière de santé en ligne en Europe. Par exemple, les citoyens de l'UE peuvent obtenir les médicaments prescrits électroniquement par les médecins finlandais auprès des pharmacies estoniennes.



Principales tendances : dossiers médicaux des patients et services de télémédecine

L' Enquête européenne annuelle 2019 sur la santé en ligne , dont la 3e édition vient d'être publiée, montre que le développement du secteur de la santé en ligne en Europe se concentre de plus en plus sur « l'autonomisation des patients », la capacité des patients non seulement d'accéder à leurs propres dossiers médicaux et à les utiliser, mais également de contribuer à ces dossiers avec des données générées par eux-mêmes.

L'autonomisation numérique des patients nécessite une infrastructure de santé en ligne plus avancée. Cela semble être le cas en Italie (47 %), aux Pays-Bas (39 %) et dans les pays nordiques (34 %), ces pays faisant de l'accès des patients à l'information leur priorité. Le traitement des données générées par les patients est particulièrement important en Espagne (38 %).

L'importance de fournir des services de télémédecine a considérablement augmenté lorsque l'on compare les résultats au fil des ans. Dans certains pays, tels que l'Allemagne, cette augmentation peut être liée à des initiatives législatives où de nouveaux systèmes de remboursement encouragent la fourniture de ces services.

« En Allemagne et dans de nombreux autres pays, les prestataires doivent accélérer l'autonomisation des patients grâce aux dossiers électroniques de ceux-ci et à la transparence des résultats des traitements. La tendance vers les traitements ambulatoires augmentera encore si les prestataires ambulatoires exploitent les dossiers des patients afin de garder ceux-ci hors de l'hôpital », explique Jochen Messember, associé chez McKinsey & Company.

Le financement reste le principal obstacle

La transformation numérique des systèmes de santé européens est également confrontée à des défis majeurs : le financement de l'informatique reste un obstacle majeur (37 %) notamment au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne. Le manque de normes d'interopérabilité permettant l'échange de données entre les systèmes (29 %) et la pénurie de professionnels de santé en ligne qualifiés (28 %) affligent également l'industrie.

Jörg Studzinski, directeur de la recherche à l'HIMSS, conclut ainsi : l' Enquête européenne annuelle 2019 sur la santé en ligne montre que le développement du secteur de la santé en ligne en Europe s'oriente de plus en plus vers l'autonomisation des patients et la santé numérique à l'initiative des consommateurs. Les dossiers médicaux appartenant aux patients, leur intégration dans les flux de travail cliniques et les services de télémédecine seront partout à l'ordre du jour. Dans des régions et des pays numériquement plus avancés tels que les pays nordiques, les Pays-Bas et l'Espagne, nous constatons également un fort accent sur des sujets tels que l'intelligence artificielle et l'analyse de la santé. Cependant, bon nombre de ces capacités arriveront sur le marché avec un certain retard en raison du manque de fonds et des pénuries de main-d'oeuvre. »

Lien vers l'étude :

https://europe.himssanalytics.org/europe/ehealth-barometer/ehealth-trend-barometer-annual-european-ehealth-survey-2019

À propos de l'Enquête européenne annuelle 2019 de l'HIMSS sur la santé en ligne

L'Enquête européenne annuelle 2019 sur la santé en ligne est soutenue par le cabinet international de conseil en gestion McKinsey & Company et fournit un aperçu des priorités, des défis et des tendances actuels de l'industrie de la santé en ligne en Europe. De septembre à octobre 2019, l'HIMSS a interrogé plus de 500 experts en santé en ligne dans 30 pays européens. L'enquête annuelle sur la santé en ligne examine des sujets variés et récurrents dans l'industrie depuis 2017. L'enquête quantitative était destinée à tous les acteurs de la santé en Europe : des professionnels de la santé tels que médecins, infirmières, gestionnaires et responsables informatiques, décideurs, consultants, chercheurs et éditeurs de logiciels informatiques de santé y ont participé.

À propos de l'HIMSS

L'HIMSS est un conseiller mondial et un leader d'opinion qui soutient la transformation de l'écosystème de la santé grâce à l'information et à la technologie. En tant qu'organisme à but non lucratif axé sur la mission, l'HIMSS offre une expertise et une profondeur uniques en matière d'innovation médicale, de politiques publiques, de développement de la main-d'oeuvre, de recherche et d'analyse pour conseiller les leaders mondiaux, les parties prenantes et les influenceurs sur les meilleures pratiques en matière d'informations et de technologies de la santé. Grâce à son moteur d'innovation, l'HIMSS fournit des informations clés, des formations et des événements attrayants aux prestataires de soins de santé, aux gouvernements et aux fournisseurs du marché, en s'assurant qu'ils disposent des bonnes informations au moment de la décision. L'HIMSS, dont le siège social est situé à Chicago, dans l'Illinois, est au service des communautés mondiales de l'information sur la santé et des technologies, avec des opérations ciblées en Amérique du Nord, en Europe, au Royaume-Uni, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique. Nos membres comprennent plus de 80 000 personnes, 480 organisations de prestataires, 470 partenaires à but non lucratif et 650 organisations de services de santé.

À propos de McKinsey

McKinsey & Company est le premier cabinet de conseil en gestion en Allemagne et dans le monde. Collaborant étroitement avec ses clients, McKinsey fournit des conseils stratégiques, la transformation numérique, le développement des talents, la gestion des risques, le marketing, la conception, l'optimisation des processus et l'excellence fonctionnelle aux entreprises privées, aux institutions publiques et aux organismes sociaux. La société compte parmi ses clients 28 des 30 sociétés du DAX. McKinsey dispose d'un certain nombre bureaux en Allemagne et en Autriche, notamment à Berlin, Düsseldorf, Francfort-sur-le-Main, Hambourg, Cologne, Munich, Stuttgart et Vienne. Dans le monde entier, l'entreprise opère à partir de plus de 120 bureaux dans 65 pays. McKinsey a été fondée en 1926, avec l'ouverture du premier bureau en Allemagne en 1964. Kevin Sneader est l'associé directeur mondial et Cornelius Baur est le responsable pour l'Allemagne et l'Autriche.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.mckinsey.de/uber-uns

Contact HIMSS pour les médias :

Maria Burpee

Directrice du marketing

mburpee@himss.org

+351 915292211



Contact McKinsey pour les médias :

Kirsten Best-Werbunat

Responsable des relations avec les médias chez McKinsey & Company, Inc.

kirsten_best@mckinsey.com

+49 (0)211 1364688

Communiqué envoyé le 17 janvier 2020 à 02:35 et diffusé par :